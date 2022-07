Johnny Depp vs Amber Heard : le verdict bientôt annulé ? Le gros retournement de situation qui peut tout changer

Par Aubéry Mallet Journaliste Séries, cinéma, télé Aubéry Mallet est journaliste spécialisée séries. Fan du petit écran, elle a tout vu (ou presque) de Game of Thrones à Pretty Little Liars, de La Chronique des Bridgerton à Stranger Things en passant par Gossip Girl ou Friends.

Le 1er juin 2022, un jury a estimé qu'Amber Heard était coupable de diffamation envers Johnny Depp et a condamné l'actrice à payer 15 millions de dollars de dommages et intérêts à son ex-mari. On croyait que c'était la fin de l'affaire mais non... Dans de nouveaux documents déposés auprès de la Cour de Virginie, la star d'Aquaman et ses avocats font d'énormes révélations qui pourraient remettre en cause le verdict et même mener à l'annulation du procès. On vous explique.