Johnny Depp vs Amber Heard, le retour : l'actrice demande l'annulation du verdict et un nouveau procès !

Le 1er juin 2022, après six semaines de procès, les jurés déclaraient Amber Heard coupable de diffamation envers Johnny Depp, après la publication d'une lettre ouverte où l'actrice évoquait avoir été victime de violences conjugales (sans pour autant mentionner le nom de son ex-mari). Et la facture est salée puisqu'Amber Heard a été condamnée à 15 millions de dollars de dommages et intérêts. Après le verdict, l'actrice n'avait pas manqué de réagir, expliquant avoir le "coeur brisé" par cette décision. Par la suite, elle a dénoncé un procès non équitable et vient de contre-attaquer en justice.

Amber Heard contre-attaque

Amber Heard n'est pas décidée à se laisser faire après ce verdict en sa défaveur. Dans un nouveau document rempli par ses avocats et adressé à la Cour, l'actrice a officiellement demandé que le verdict du procès l'opposant à Johnny Depp soit annulé. "Mlle Heard demande respectueusement à la Cour de mettre de côté le verdict en faveur de M. Depp et contre Mlle Heard dans son entièreté, d'annuler la plainte, ou à la place, d'ordonner un nouveau procès" peut-on lire dans le document publié par Deadline et plusieurs médias. Cette demande a été déposée le 1er juillet 2022 par les avocats d'Amber Heard.

Pour demander cette annulation et ce nouveau procès, l'actrice et son équipe se sont attaqués aux jurés. "Mlle Heard demande que cette cour enquête sur un service inapproprié des jurés et demande que des actions soient prises en fonction des résultats de cette enquête" précise le document qui cite notamment des doutes sur l'un des jurés qui aurait menti sur son année de naissance. "Il semblerait que l'identité de ce juré n'ait pas été vérifiée" expliquent les avocats de la star. Une chose qui, si elle se vérifie, serait suffisante pour annuler le verdict, toujours selon les conseillers d'Amber Heard.

Un verdict "inconsistant"

De plus, la team de l'actrice dénonce également un verdict "inconsistant et irréconciliable" rendu par les sept jurés. Car en plus de la victoire de Johnny Depp contre Amber Heard, l'acteur a lui aussi été reconnu coupable de diffamation contre l'actrice mais n'a été puni "que" de 2 millions de dollars contre 15 millions de dollars dans l'autre cas. Une chose qui ne serait pas logique selon l'équipe de la star d'Aquaman. L'équipe de Johnny Depp dont son avocate Camille Vasquez qui a répondu aux rumeurs de couple avec l'acteur n'ont pour le moment pas réagi à cette demande.