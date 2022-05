Amber Heard engage un détective pour enfoncer Johnny Depp : il défend finalement l'acteur, "C'est un ange"

La bataille juridique entre Amber Heard et Johnny Depp continue ! Après les accusations de violences conjugales et leur divorce, l'acteur de Pirates des Caraïbes a attaqué son ex-femme pour diffamation. Le procès, au tribunal de Fairfax (Etats-Unis), s'est fini et le verdict est attendu pour ce mardi 31 mai 2022, après les nouvelles délibérations des jurés. Et il se trouve qu'Amber Heard avait engagé un détective privé pour trouver des choses compromettantes contre son ex-mari... sauf qu'il a défendu Johnny Depp.