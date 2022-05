Amber Heard en larmes face à Johnny Depp : "Je savais que je ne survivrais pas si je ne demandais pas le divorce"

Amber Heard en pleurs, balance sur Johnny Depp : "Je ne pouvais pas rester. Le monstre était devenu normal"

Amber Heard était de retour à la barre dans le procès en diffamation lancé par Johnny Depp, suite aux accusations de violences conjugales. Ce lundi 16 mai 2022, au début de son contre-interrogatoire au tribunal de Fairfax, en Virginie, elle a de nouveau assuré avoir été victime de son ex-mari. "Je savais que je ne survivrais pas si je ne demandais pas le divorce" a-t-elle lâché, en larmes. "Je savais que je devais le quitter et partir" a expliqué Amber Heard, "Je savais que je ne survivrais pas si je ne le faisais pas".

Toujours en pleurs (ce qui lui avait valu des accusations de plagiat de films et séries pour son témoignage larmoyant), l'actrice d'Aquaman a ajouté : "J'avais si peur que ça se termine mal pour moi et je ne voulais vraiment pas le quitter, je l'aimais si fort". "Je l'aimais tellement, mais je ne pouvais pas rester. Le monstre était devenu normal, il n'était plus une exception. Et la violence était aussi normale et non plus une exception" a précisé Amber Heard.

Pour rappel, en mai 2016, Amber Heard a porté plainte pour violences conjugales et déposé une demande d'éloignement contre Johnny Depp. Une ordonnance restrictive qu'elle a obtenue et grâce à laquelle la comédienne a pu "changer les serrures" de son appartement pour "pouvoir bien dormir". A cette période, "je perdais mes cheveux, je maigrissais, j'étais très malade, j'avais un zona, je ne pouvais pas dormir, je me réveillais avec des crises de panique" a-t-elle indiqué.