Amandine Pellissard balance l'enfer qu'elle a vécu sur le tournage de sa propre télé-réalité

Décidément, Amandine Pellissard se lâche en ce moment ! Après avoir indiqué qu'elle quittait Familles nombreuses la vie en XXL et qu'elle comptait porter plainte contre la production, la maman de 8 enfants a balancé sur le tournage des Pellissard à Saint-Tropez, sa propre télé-réalité.

"C'était le pire tournage de notre vie à tous. C'était le dernier d'ailleurs. ça a été un point de non retour pour mon mari et moi. ils choisissent la destination, ils choisissent le camping, nous payons notre séjour, on a payé tout le séjour (...) Et ils nous demandent de mentir, de dire que c'est nous qui avons voulu payer", indique-t-elle à Jordan De Luxe pour Télé-Loisirs.

"On part à Saint-Tropez, ils nous emmènent dans des vans parce qu'il n'y a pas de gare. On arrive au camping, on nous demande des séquences avec mes enfants. Ils sont très fatigués, très éprouvés par le voyage, par la chaleur. On est en période de canicule, il fait très chaud et rapidement, Charles attrape un coup de chaleur, fièvre et vomissement. On a besoin de temps pour le soigner, mais on a une journaliste insupportable, très méchante et qui ne supporte pas qu'on ne tourne pas et qu'on ne respecte pas le séquencier", continue celle qui a fracassé une autre tribu.

"Ça pète au moment où la productrice m'appelle en me faisant le rapport de la journaliste qui lui dit que je ne veux pas tourner, que je suis insupportable, etc. Elle fait très peu état de la santé de mes enfants, j'en ai deux qui ont fait un coup de chaud, Charles et Octave. Elle m'en met plein la gueule, elle me dit que la chaîne a acheté six épisodes, qu'il faut les rentrer, qu'il n'y a pas le choix (...) Moi je me mets à pleurer. Je n'arrive plus à gérer, je lui dis : 'On arrête tout !'. Je passe le téléphone à mon mari. Elle lui dit : 'Y a pas de problèmes. Si vous voulez arrêtez, vous arrêtez tout, mais vous vous démerdez pour rentrer chez vous, on vous ramènera pas'", explique ensuite la mère de famille.

"On est dans un bled à trente bornes de Saint-Tropez, paumé au milieu de nulle part. Elle a dit à l'équipe de tournage 'Vous remballez tout, vous partez, vous les laissez' (...) C'était honteux ! Le pire tournage de ma vie ! Je veux protéger mes enfants, je veux prendre soin d'eux et on me dit 'TF1 a acheté 6 épisodes il faut les rentrer'. C'est de la science-fiction. C'est lunaire", conclut-elle, encore sous le choc.