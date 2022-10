Familles nombreuses, les tribus se déchirent : Amandine Pellissard alerte la prod face au comportement de certaines mamans

Amandine Pellissard tacle d'autres tribus de Familles nombreuses, la vie en XXL : "Ils attendent juste l'après"

Dans un live Instagram ce 12 octobre 2022, Amandine Pellissard qui s'est fait descendre pour son vide-grenier a clashé d'autres tribus de l'émission Familles nombreuses, la vie en XXL sur TF1. La maman a d'abord rappelé qu'elle n'a jamais postulé pour être au casting, c'est la production qui l'a contactée suite à un reportage sur elle sur M6. "Après sont arrivés les castings, les annonces à la télé et tout le monde a commencé à se gangréner la tête avec ce truc là et moi je trouve qu'il y a des choses qui perdent de leur authenticité, de saison en saison, c'est dommage" a-t-elle déclaré.

Et Amandine Pellissard, qui était en guerre avec Soukdavone Gayat a ajouté : "À la base, c'est une émission avec des valeurs sincères, et on sent de la part de certaines personnes qui font cette émission qui attendent juste l'après, en espérant que ça déclenche autre chose, et ça c'est triste. Je m'en cache pas, je l'ai même dit à la production".

La star de Familles nombreuses, la vie en XXL a précisé : "Ouais, notre vie a changé, ok, j'ai fait du botox, j'ai fait mes lèvres, mais c'est pas pour autant que nous on a changé, nous, on n'a jamais changé. Je suis toujours la même. Je pense que le côté superficiel prend le dessus et c'est dommage". Amandine Pellissard avait déjà clashé d'autres familles de l'émission en balançant : "Non, on ne voit pas spécialement d'autres familles", "vous savez, des fois, il y a des gens qui font des choses juste pour le paraître, et moi, ça ce n'est pas mon truc du tout".

"Il devait y avoir une émission et basta"

"Nous, on a commencé cette émission en toute innocence, ça n'existait pas, d'ailleurs ça ne devait pas être récurrent, il devait y avoir une émission et basta. Ça devait être sur TFX en quotidien, pas sur TF1, et après tout s'est accéléré" a-t-elle précisé, "Cette exposition, on peut en faire quelque chose, mais c'est pas une obligation. Y'a plein de familles ou de personnalités qui ont fait des émissions de télé, et qui n'ont pas réussi à en faire quelque chose pour autant".