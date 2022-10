Amandine Pellissard quitte Familles nombreuses... et porte plainte contre la prod ! "Ils ont une espèce d'emprise sur vous"

Les histoires d'amour finissent mal en général et ce n'est pas Amandine Pellissard qui nous contredira. Depuis quelques semaines maintenant, l'influenceuse à succès - découverte dans Familles nombreuses - la vie en XXL, passe son temps à envoyer des tacles à cette même émission et certains des candidats. Elle le confessait récemment, de nombreuses tribus ne seraient désormais là que pour le buzz et les producteurs seraient les premiers à en jouer en demandant toujours plus de choses pour obtenir de meilleures séquences.

Une situation jugée ridicule par Amandine Pellissard tant celle-ci dénature la sincérité initiale de l'émission, mais également invivable pour elle et ses proches. Résultat, la mère de famille vient de l'annoncer à Jordan de Luxe, l'aventure est désormais finie pour eux : "On aurait pu reprendre dans quelques mois mais non, terminé".

Amandine Pellissard porte plainte contre la production de Familles nombreuses

Un choix nécessaire pour la santé mentale de tout le monde, qui ne signifie pas pour autant qu'Amandine Pellissard est totalement prête à tourner la page. Si Familles nombreuses lui a effectivement permis d'obtenir son statut de star des réseaux sociaux et donc d'amorcer un changement de vie, la compagne d'Alexandre va au contraire entamer des démarches pour "porter plainte contre TF1 Productions" et "engager des poursuites" contre les producteurs.

De quoi forcément nous surprendre, mais une décision qu'elle estime logique et nécessaire. Interrogée par le journaliste sur les raisons qui la poussent aujourd'hui à passer à l'attaque, Amandine Pellissard - qui a déjà rappelé que les candidats n'étaient pas payés pour ces tournages, a confessé qu'elle voulait mettre la production face à ses "travers qui ne sont pas réglementaires."

Là où le programme devait simplement partager le quotidien de ces familles hors du commun, les équipes derrière exerceraient désormais une pression constante pour obliger les participants à faire ce qu'elles veulent. "Il n'y a pas de télé à tout prix. Ça ce n'est pas possible, a-t-elle martelé. À un moment donné, quand je dis stop et qu'on me dit 'ah bah on te verra moins', et bah c'est pas grave, on me verra moins. On parle de familles avec enfants. Il y en a, on les voit, ils vendraient père et mère pour rester à l'écran, c'est terrible." Puis, elle l'a précisé plus loin, "Ils ont une espèce d'emprise sur vous. Il y a un affect. Ce sont des gens envers qui tu as une confiance. Ils te disent que tu fais partie de la famille (...) En fait on se rend compte qu'on n'est que des produits de télé"

"Soit c'est un documentaire et ils respectent les règles, soit c'est une télé-réalité et ils l'assument"

Consciente que les internautes n'hésiteront pas à la tacler pour cette action et à lui reprocher de cracher dans la soupe après avoir autant profité, Amandine Pellissard a également tenu à mettre les choses au clair. Cette plainte est peut-être nouvelle, mais sa colère et sa rébellion contre les méthodes employées par les producteurs n'est pas récente.

"Il y a eu des dérives, de plus en plus. Et quand ça a commencé à intenter au confort de mes enfants, là par contre j'ai mis des stops tout de suite, a expliqué la maman. J'ai coupé les tournages, j'ai arrêté les séquenciers, j'ai arrêté les saisons..." A en croire ses propos, ce n'est pas anodin si les passages de sa tribu ont toujours été irréguliers à l'écran, "Combien de séquenciers on n'a pas fini, combien de saisons n'ont pas été achevées parce qu'on les a toujours envoyé c**er quand ça allait trop loin."

Surtout, elle l'a assuré, le but derrière son action n'est pas de gratter de l'argent ou du buzz, mais bien de permettre l'instauration d'un cadre légal afin de faciliter / éclaircir les tournages et enlever un poids sur les épaules des parents déjà sujets à un quotidien mouvementé. "Soit c'est un documentaire et ils respectent les règles et les limites du documentaire, soit c'est une télé-réalité et ils l'assument, a-t-elle clamé. Et ils traitent les gens et les enfants correctement, et qu'ils assument les choses d'un point de vue juridique, contractuel et au point de vue des assurances médicales."