"C'est quoi ça, c'est hallucinant" : Amandine Pellissard (Familles nombreuses) fracasse une autre tribu en quête de buzz

Amandine Pellissard saoulée par les autres familles

Il ne faudra pas faire les surpris si Amandine Pellissard annonce son départ de Familles nombreuses, la vie en XXL (TF1) d'ici 2023 tant elle ne semble plus en accord avec cette émission. Quelques jours après s'être montrée agacée vis-à-vis des personnes prêtes à faire des enfants uniquement pour passer à la télé, la femme d'Alexandre a profité de son passage dans l'émission Le Morning Sans Filtre pour balancer sur le comportement des autres familles déjà présentes à l'écran.

Interrogée ce mercredi 19 octobre 2022 par Guillaume Genton sur ses relations avec les autres candidats, Amandine Pellissard s'est ainsi montrée cash : "J'ai toujours dit que je préfère passer pour une sauvage que pour une hypocrite, donc je fréquente personne." Elle l'a en effet précisé ensuite, "Dans ce programme, beaucoup de personnes deviennent illégitimes".

>> Familles nombreuses, les tribus se déchirent : Amandine Pellissard alerte la prod face au comportement de certaines mamans <<

Les Pellissard harcelés par d'autres candidats pour le buzz

Qu'entend-elle par "illégitime" ? A en croire ses propos, là où le programme de TF1 avait initialement pour but de montrer la réalité derrière la vie de ces familles hors du commun, les participants joueraient désormais un rôle et ne penseraient qu'au buzz et à la hype sur les réseaux sociaux.

"On était dans un salon sur Paris il y a trois semaines, et on s'est fait sauter dessus par une famille, je ne citerai pas laquelle. C'était lunaire !, a-t-elle révélé afin d'expliquer la raison de sa lassitude. Le mec était en mode 'Oui, je viens chez vous, faut faire un Reel [vidéo sur Instagram], parce que vous faites cliquer'. Mais des trucs... Avec mon mari on s'est regardé et on s'est dit 'Mais c'est quoi ça, c'est hallucinant'."

>> Familles nombreuses : une pluie de départs ! Qui reste ? Qui part ? On fait le bilan <<

Alors qu'Amandine Pellissard fait aujourd'hui partie des têtes d'affiche de la télé-réalité, elle semble cependant être arrivée à un point de non retour où la frustration a pris le pas sur le plaisir du partage. "Il y a des gens qui se perdent vraiment, qui font des enfants malheureusement pour rester dans le programme et qui sont très vexés quand on leur dit qu'ils feront pas la saison prochaine", a-t-elle une nouvelle fois soufflé.