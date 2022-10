Familles nombreuses : une pluie de départs ! Qui reste ? Qui part ? On fait le bilan

C'est toujours un succès sur TF1. Lancée en juillet 2020, l'émission Familles nombreuses, la vie en XXL et ses tribus hors normes passionnent les téléspectateurs. Mais pour tourner chaque saison, il faut du temps. Et justement, l'émission prend une pause pour le moment et plusieurs familles ont décidé de s'éloigner un peu des caméras.

Ceux qui partent

On commence par les mauvaises nouvelles. Voici les familles qui ont annoncé leur départ de Familles nombreuses, la vie en XXL :

Les Cordule : Justin Cordule a confirmé début octobre que sa tribu ne sera plus présente dans la suite de l'émission. "Je leur ai dit qu'on souhaitait arrêter. Ils nous ont confirmé, qu'en effet, il n'y avait plus grand-chose à montrer. C'était suffisant." a-t-elle déclaré chez Jordan de Luxe.

Les Galli : Florie Galli a dévoilé sur Instagram que sa famille quittait l'émission le 29 septembre dernier. Elle a notamment cité le harcèlement subi sur les réseaux comme raison de ce départ. Mais ce n'est pas tout. "Il faut savoir faire un break (...) La pause était nécessaire, je ne voulais pas nous remettre dans les tournages." a-t-elle déclaré à Télé Loisirs.

Les Servières : Fin septembre, les Servières ont annoncé leur départ sur les réseaux. "Ce fut une aventure incroyable, qui nous a permis de vous avoir dans notre vie." avait écrit Laëtitia.

Les Hubert : Sur Instagram ce samedi 15 octobre 2022, Audrey et Stéphane Hubert ont confirmé leur départ. "Pour nous, c'est la fin. Voilà, c'étaient les derniers épisodes. On ne sera pas là pour la suite." ont-ils déclaré.

Les Colas : C'est également sur Instagram que Delphine Colas a confirmé le départ de sa tribu.

Ceux qui ont semé le doute

Les Pellissard : Lors du dernier épisode diffusé ce vendredi 15 octobre, les Pellissard ont fait le bilan de leur aventure au sein de l'émission. Des propos qui laissent penser que la plus célèbre tribu de Familles nombreuses pourrait faire ses adieux. Ce départ n'a cependant pas été confirmé pour le moment.

>> Familles nombreuses, les tribus se déchirent : Amandine Pellissard alerte la prod face au comportement de certaines mamans < <

Les Santoro : Eux aussi ont fait leur bilan dans le dernier épisode et certains craignent donc aussi le départ de Camille, Nicolas et leurs enfants. Après un premier départ - et un retour - reviendront-ils dans la suite ? Réponse prochainement...

Les Boibessot : Sur Instagram, Audrey et Hervé ont évoqué la fin de l'émission et leurs "derniers épisodes". Ils n'ont pas encore confirmé qu'ils seront absents de la suite mais on peut en douter.

Ceux qui restent (normalement)

Ils n'ont pas évoqué un possible départ pour le moment, donc on se dit qu'il seront de retour dans la suite de Familles nombreuses :

Les Pavoni

Les Provenchère

Les Jean-Zephirin

Les Romero

Les Jeanson