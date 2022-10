"Je veux livrer la vérité, mais...", face à la fatigue et au harcèlement, une tribu quitte officiellement Familles nombreuses

Après l'annonce du départ de la tribu Servières en septembre dernier et alors qu'Amandine Pellissard a récemment confié que cette nouvelle saison pourrait être la dernière de son clan, Familles nombreuses - la vie en XXL va perdre une nouvelle famille emblématique.

La famille Galli épuisée par les tournages

C'est sur Instagram que Florie Galli a dévoilé la grande nouvelle : elle a pris la décision d'éloigner ses proches des caméras de TF1. En cause ? Après deux ans de suivi constant, elle confesse un certain épuisement d'être à ce point épiée malgré la gentillesse des équipes autour.

"Un tournage reste éprouvant par son rythme (...) et quand je me vois et m'écoute (une fois sur 2 j'ai la voix cassée ou je suis très cernée) je me trouve épuisée et je n'aime pas ça", a-t-elle dans un premier temps expliqué.

Puis, elle l'a ajouté, à cette fatigue physique s'ajoute également celle psychologique, causée cette fois par les retours du public : "Je veux livrer la vérité mais je sais très bien (et j'y pense même pendant le tournage ) que les monstruosités vont s'enchaîner et tout ça pour vraiment pas grand chose la plupart du temps... une sucette, un repas un peu chaotique, la TV... et là bam mes enfants sont "des porcs mal élevés", je suis "laxiste" etc... bref n'importe quoi".

Florie Galli saoulée par les haters

Comme de nombreux autres candidats du programme de TF1, Florie Galli est épuisée d'avoir à supporter les remarques déplacées et honteuses des internautes sur sa famille. Et à leur sujet, la maman de 5 enfants à un avis très tranché : "Certains diront "si on ne veut pas de critiques il ne faut pas s'exposer" et je vais leur répondre que derrière ces gens qui s'expriment (la plupart du temps en hiéroglyphes, on ne va pas se mentir), il y a des personnes qui harcèlent dans la vie de tous les jours. Leurs collègues de travail. Leurs camarades de classe. Des gens qui font circuler des rumeurs. Des gens qui certainement causent des peines autours d'eux ou dans leur famille car ils n'ont rien d'autre à faire que de répandre le malheur et la médiocrité dont il font preuve."

Le message est passé, on espère qu'il sera entendu et que les trolls la laisseront désormais tranquille.