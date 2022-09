"Il y a eu des choses qui se sont pas trop bien passées" : Amandine Pellissard sur le départ de Familles nombreuses ?

Amandine Pellissard hésiterait à quitter Familles nombreuses, la vie en XXL : "Il y a peut-être des choses à revoir"

Se pourrait-il qu'Amandine Pellissard soit sur le départ de l'émission Familles nombreuses, la vie en XXL sur TF1 ? La mère de famille qui était absente de plusieurs épisodes mais a fait son retour est la seule dont la famille a fait toutes les saisons "jusqu'à maintenant". Mais cela pourrait changer, car comme la maman l'a révélé à Jordan De Luxe dans l'émission Chez Jordan sur Télé-Loisirs, elle pense à peut-être quitter le programme TV.

"C'est une émission envers laquelle je serais toujours reconnaissante parce qu'on a fait des superbes rencontres, on a été accompagné par des gens merveilleux. On tourne avec des équipes qui sont devenues des amis pour certains, c'est devenu la famille à force, après 3 ans, on partage des choses tellement fortes de nos vies" a d'abord assuré Amandine Pellissard.

Mais la star de Familles nombreuses, la vie en XXL pense à peut-être tout arrêter. A la question de savoir si elle va continuer à tourner l'émission, celle qui avait été condamnée à 6 mois de prison pour vol de nourriture a répondu : "Je ne sais pas". "Je pense qu'il y a peut-être des choses à revoir" a-t-elle avoué, "par rapport aux conditions de tournage". Est-ce que "c'est compliqué" lui a demandé l'animateur ? Ce à quoi elle a confié : "ça dépend, ça peut l'être parfois".

"Ce n'est pas le moment, ni le lieu, ni le sujet" a-t-elle précisé, mais "c'est vrai qu'il y a des choses qui ne se sont pas passées très bien", "notamment cet été", "il y a eu des choses qui se sont pas trop bien passées" et "je mettrai toujours les stops avant".

"La prod, je me suis toujours pris la tête avec eux"

Par exemple, cet été 2022, lors du tournage, il y avait "un séquencier un peu chargé par rapport au temps qu'on a pour le faire". "Si par exemple votre enfant est malade, il faisait très chaud, c'était la canicule au mois de juin, un truc tout bête, on avait 4, 5 séquences à faire dans la journée et on pouvait en rentrer que 2, c'était problématique. Mais parce que mes enfants, je tiens à ce qu'ils aient leur rythme de vie normale" a-t-elle détaillé.

>> Amandine Pellissard (Familles nombreuses) choque les internautes après avoir disputé sa fille à cause de ses dessins <<

Et Amandine Pellissard n'hésite pas à mettre les choses au clair avec la production de Familles nombreuses, la vie en XXL quand elle n'est pas d'accord avec leur façon de tourner. "La prod, je me suis toujours pris la tête avec eux, dès qu'il y a un truc qui ne va pas, je le dis" a-t-elle affirmé, "quand ça va pas, ça pète". La maman a aussi indiqué ne pas être forcée à faire des séquences : "Ils ne peuvent pas nous forcer à faire des séquences, par contre il y a eu des quiproquos".