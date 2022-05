Amandine Pellissard absente de Familles nombreuses, la vie en XXL : elle révèle les raisons et annonce son retour

Amandine Pellissard annonce son retour dans Familles nombreuses, la vie en XXL

Récemment, Amandine Pellissard était inquiète pour son mari Alexandre qui a été hospitalisé en urgence. Depuis, les époux que vous pouvez suivre dans Familles nombreuses, la vie en XXL sur TF1 ont fait un live sur Instagram pour montrer que ça allait mieux et pour répondre aux questions des internautes. Et ils ont notamment été questionnés sur leur absence de l'émission. Depuis le 23 mars dernier, les anciennes tribus (les Pellissard, les Dol ou encore les Blois) ne sont plus apparues dans le programme, ce sont les nouvelles tribus (les Provenchère, les Hubert, les Boibessot et les Servières) qui étaient montrées.

>> Familles nombreuses la vie en XXL : les Blois virés de l'émission ? Les Pellissard balancent <<

Mais dans leur live Instagram, enregistré le 1er mai 2022, Amandine Pellissard et Alexandre Pellissard ont assuré qu'ils étaient toujours au casting de Familles nombreuses, la vie en XXL. "Si, on est toujours dans l'émission Familles nombreuses. On revient à partir de l'épisode 60" a prévenu la maman, "pour la saison qui est en cours". "Je l'ai déjà dit, je le répète" a-t-elle précisé, car "c'est une question qui revient souvent". Vous pourrez donc les revoir dès l'épisode 60, qui sera diffusé le 14 juin 2022.