Familles nombreuses la vie en XXL : les Blois virés de l'émission ? Les Pellissard balancent

On le sait, ce n'est pas l'amour fou entre les Familles Pellissard et Blois. Amandine Pellissard a d'ailleurs récemment indiqué avoir bloqué Diane Blois sur les réseaux sociaux. Si on a récemment cru que la hache de guerre pouvait être enterrée, les révélations d'Alexandre Pellissard lors d'un live Instagram ce mardi 22 mars 2022, risquent de mettre fin à tout espoir de réconciliation.

"Ils ne sont pas partis, ils se sont fait virer"

En effet, alors qu'ils étaient en direct avec leurs abonnés, ceux qui sont visés par des lettres de menace, ont commenté les premières images de la nouvelle saison de Familles nombreuses la vie en XXL qui débute ce mercredi 23 mars. S'ils sont toujours au casting, d'autres manquent à l'appel. C'est la cas des Blois, qui seront absents dans les nouveaux épisodes. "Ah ! Mais il y en a plein qu'on ne voit plus !" remarque Alexandre. "C'est la nouvelle saison, chéri. Il y en a qui sont partis et d'autres...", lui explique Amandine, amusée, avant de se faire couper par son mari : "Ils ne sont pas partis, ils se sont fait virer. Comme les Blois, ils se sont fait virer !"