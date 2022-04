Amandine Pellissard (Familles nombreuses la vie en XXL) très inquiète : son mari Alexandre hospitalisé en urgence

Amandine Pellissard encore victime de menaces

Cette mauvaise nouvelle arrive alors qu'Amandine Pellissard se trouve dans une situation délicate. Elle a récemment expliqué à Jeremstar qu'elle recevait "toutes les deux semaines" un courrier plein de haine et même menaçant. "La personne, c'est toujours la même et ça monte crescendo. De lettre en lettre, elle est de plus en plus menaçante et en plus" a-t-elle ajouté. La maman commence à avoir peur que cette personne mette ses menaces à exécution, elle a peur pour elle mais aussi pour son mari et ses enfants : "Est-ce que c'est quelqu'un qui va un jour passer à l'acte, on ne l'espère pas..."

On espère que toute la famille sortira rapidement de cette mauvaise passe et que l'auteur des lettres sera retrouvé au plus vite.