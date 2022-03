Amandine Pellissard (Familles nombreuses) "égoïste" avec ses enfants ? Elle répond cash

Celle qui a bloqué une autre maman (mais s'est depuis réconciliée) a ajouté : "Chaque saison, chaque soir, on en parle. Au départ, c'était un partage de notre quotidien. Aujourd'hui il y a des vrais travers. (...) Mes enfants, à chaque fois, on les a consultés avant", "C'est qu'en fait, mes enfants, on ne les a jamais obligés à tourner quoi que ce soit. S'ils n'ont pas envie, ils ne tournent pas, s'ils n'ont pas envie d'être filmés, ils ne sont pas filmés, ça n'entrave jamais leur scolarité". "J'entends Amandine je ne suis pas très calé en enfants..." a répondu l'animateur.

La maman de Familles nombreuses, la vie en XXL "égoïste" ? "Pas du tout, nos enfants on les protège"

Déborah Tordjman, chroniqueuse dans TPMP People, a elle aussi voulu parler de ce sujet avec Amandine Pellissard. "Ma question, c'est est-ce que vous attendez qu'un drame arrive pour arrêter les réseaux sociaux ou pour arrêter l'émission et d'exciter les haters ?" a-t-elle demandé, faisant référence aux menaces de mort que la maman et sa famille ont reçues sur les réseaux. "Non, moi, ce qui me dérange, j'en suis à ma deuxième plainte. J'ai déposé plainte deux fois, j'ai l'impression qu'il ne se passe pas grand chose. La police prend les choses un peu de façon légère" a rétorqué Amandine Pellissard.

>> Amandine Pellissard (Familles nombreuses, la vie en XXL) dévoile le montant astronomique de ses courses <<

"Là, étant donné qu'il y 8 petites personnes (les enfants d'Amandine Pellissard, ndlr) qui sont incluses dans ce truc là, est-ce que c'est pas un peu égoïste ?" a insisté la chroniqueuse. Mais non, celle que vous pouvez suivre dans son quotidien dans Familles nombreuses, la vie en XXL ne pense pas être égoïste avec ses enfants : "Pas du tout, nos enfants, on les protège, nos enfants, ils ne sont pas livrés à eux-mêmes, mon fils, il est dans un taxi maintenant tous les matins pour aller prendre son bus, il n'y va plus à pieds".