Amandine Pellissard (Familles nombreuses) menacée de mort dans une nouvelle lettre flippante

Amandine Pellissard menacée de mort dans une nouvelle lettre : la personne "est de plus en plus menaçante"

Les mamans de Familles nombreuses, la vie en XXL sur TF1 sont décidément plusieurs à recevoir des critiques de la part de haters, mais aussi des insultes et même des menaces. Et c'est Amandine Pellissard, qui était avec son ami Jeremstar à l'arrière d'une voiture, qui a révélé dans la story Instagram avoir été menacée de mort dans une nouvelle lettre flippante.

La mère de 8 enfants a expliqué au blogueur recevoir "toutes les deux semaines" un courrier plein de haine et même menaçant. "La personne, c'est toujours la même et ça monte crescendo. De lettre en lettre, elle est de plus en plus menaçante et en plus" a ajouté Amandine Pellissard. La maman commence à avoir peur que cette personne mette ses menaces à exécution, elle a peur pour elle mais aussi pour son mari et ses enfants : "Est-ce que c'est quelqu'un qui va un jour passer à l'acte, on ne l'espère pas...".

Pour rappel, celle dont vous pouvez suivre le quotidien dans Familles nombreuses, la vie en XXL avait déjà partagé les mots horribles d'une lettre reçue : "Famille de cassos, abrutis, sales. Tes filles sont sales. Des vraies romanichelles, des clochards. Tu me fais vomir". Amandine Pellissard avait condamné ces "propos profondément odieux, infâmes et honteux" et elle avait déjà porté plainte (la police avait d'ailleurs refusé sa plainte).

"C'est quelqu'un qui nous suit assidûment" et qui est peut-être enfermée mais avec "une permission de sortie"

Amandine Pellissard et son mari Alexandre ont donc essayé de se débrouiller seuls pour essayer de trouver l'auteur(e) de ces lettres. Et ils ont déjà quelques indices sur cette personne, même s'ils n'ont pas encore trouvé son identité : "On voit que c'est quelqu'un qui nous suit assidûment parce qu'elle est au courant qu'on a une fuite de gaz à la maison".

Et "on s'est déjà demandé avec Alexandre" si ce serait pas, "pourquoi pas, quelqu'un qui est enfermé, qui a une permission de sortie, par exemple le mercredi, et qui en profite du coup pour faire ça, pour poster son courrier". Elle a en tout cas remercié Jeremstar pour son soutien dans cette épreuve.