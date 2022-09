Amandine Pellissard condamnée à 6 mois de prison ferme pour vol ! "Je ne cherche absolument pas d'excuses"

Amandine Pellissard condamnée à de la prison : "Je n'ai trouvé aucune autre solution sur le moment que d'aller voler à manger"

Après avoir choqué des internautes pour avoir disputé une de ses filles pour une histoire de dessins, Amandine Pellissard a révélé avoir été condamnée à de la prison. La maman que vous pouvez suivre avec son mari Alexandre et leurs enfants dans Familles nombreuses, la vie en XXL sur TF1 a en effet raconté un épisode sombre de sa vie.

Ce 13 septembre 2022, invitée de Jordan De Luxe dans l'émission Chez Jordan sur Télé-Loisirs, elle a confié : "Un beau jour, pendant que je suis enceinte de mon 6ème enfant, je dois être hospitalisée. Je me retrouve en arrêt pathologique donc je ne peux pas continuer de travailler parce que j'ai des problèmes liés à ma grossesse. Alexandre, qui est lui salarié en CDI dans une boulangerie industrielle depuis plus de 10 ans, se retrouve licencié quasiment du jour au lendemain" et "On se retrouve un peu pris à la gorge avec plus de revenus du tout pendant plusieurs semaines".

"Et du coup j'ai été, je ne vais pas dire contrainte parce que personne ne m'a contrainte mais... Je n'ai trouvé aucune autre solution sur le moment que d'aller voler à manger dans un magasin pour mes enfants" a révélé Amandine Pellisard. La mère de famille a précisé qu'elle aurait volé pour pas plus de 200 euros, et uniquement des produits alimentaires comme du lait en poudre pour donner à manger à ses enfants.

"Je me suis fait attraper" et "je me suis retrouvée en garde à vue"

Suite au vol de nourriture, celle qui a été absente de plusieurs épisodes de Familles nombreuses, la vie en XXL a été arrêtée par la police. "Je me suis fait attraper. Forcément, quand on fait des bêtises, c'est ce qui arrive. Je me suis retrouvée en garde à vue" a-t-elle expliqué, et lors du jugement, elle était absente parce qu'elle était alors en train d'accoucher. "J'avais choisi d'assurer ma défense toute seule. J'ai pris 6 mois ferme. Le fait de ne pas m'être présentée à l'audience, je pense que ça n'a pas joué en ma faveur" a détaillé Amandine Pellissard, "Je pense que c'est une peine qui est extrapolée parce que j'ai volé à manger mais je ne méritais pas 6 mois ferme".

La maman de Familles nombreuses, la vie en XXL attend un nouveau procès

L'influenceuse a alors fait appel suite à sa condamnation et elle devrait avoir un nouveau procès à l'automne 2022, selon son avocat. "Bon évidemment, la justice n'aime pas quand on ne se présente pas à ses obligations judiciaires donc bien sûr j'ai peur de la sentence" a-t-elle avoué.

"Maintenant, j'ai un avocat. Je sais aussi que je suis une mère de famille, je travaille, je suis entrepreneuse et que pour les peines de moins d'un an de prison, ils ont des aménagements de peine" a-t-elle indiqué, "Je n'avais pas à faire ça. Je ne cherche absolument pas d'excuses. Même si j'avais des raisons qui m'ont poussée à voler de la nourriture à ce moment-là, ce n'était absolument pas excusable".