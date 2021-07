Camille Santoro (Familles nombreuses...) confirme le départ de sa famille et explique les raisons

"Nous avions un message d'espoir et d'amour à faire passer" a confié Camille Santoro au mois de juin pour confirmer le départ de sa famille de l'émission Familles nombreuses, la vie en XXL. Un départ choc car la tribu Santoro était l'une des plus appréciées depuis le début, mais la bonne nouvelle est que les téléspectateurs retrouveront les Santoro dans la saison 4 de Familles nombreuses, la vie en XXL ! Ils vont pouvoir suivre la naissance d'Alba, le sixième enfant de la tribu, son arrivée à la maison ou encore les nouveaux projets de Camille et Nicolas.

Le départ des Santoro confirmé !

En tout cas, ils sont ravis du retour des Santoro dans la saison 4, d'autant plus qu'ils ne s'attendaient pas à les revoir. Auraient-ils changé d'avis sur leur départ du programme ? Malheureusement non ! Camille Santoro confirme qu'ils ont bel et bien quitté Familles nombreuses, la vie en XXL dans un post Instagram : "Cette question que l'on me pose plusieurs fois par jour : 'Avez-vous arrêté les familles nombreuses ?' La réponse est oui... J'aimerais trouver les mots justes pour vous parler de cette aventure tant elle a été incroyable."