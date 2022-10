"Si je fais un 6ème enfant, je serai prise ?" : ces mères prêtes à tout pour rejoindre Familles nombreuses choquent Amandine Pellissard

Dans Familles nombreuses, la vie en XXL sur TF1, vous pouvez notamment suivre le quotidien d'Amandine Pellissard, son mari Alexandre et leurs enfants. L'émission est très suivie, elle cartonne tellement que, du coup, de plus en plus de mamans espèrent intégrer le casting. Et certaines mères sont prêtes à tout pour rejoindre le programme, même à faire plus d'enfants ! Ce qui a beaucoup choqué Amandine Pellissard, récemment taclée pour son vide-grenier.

Dans son live Instagram du 12 octobre 2022, la maman de Familles nombreuses, la vie en XXL a expliqué : "Moi, j'ai des daronnes qui m'envoient des messages : 'Ouais, je me suis fait recaler au casting, tu crois que si je fais un 6ème enfant, je serai prise au prochain ?'. Qu'est-ce que vous voulez que je réponde quand on m'envoie des trucs comme ça ?". Eh oui, certaines mamans seraient prêtes à retomber enceintes et avoir plus d'enfants uniquement pour avoir plus de chances d'intéresser la production et d'être prises dans le programme.