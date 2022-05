Alvan & Ahez (Eurovision 2022) répondent aux critiques sur leur chanson en breton (Interview)

Eurovision 2022 : Alvan & Ahez critiqués pour leur chanson en breton, ils répondent aux critiques

Aprèsla polémique drogue autour du chanteur de Måneskin au concours de l'Eurovision en 2021, dont le test de drogue était au final négatif, place à l'Eurovision 2022. Et là encore, un bad buzz s'est créé. Et il concerne les candidats qui représentent la France, à savoir Alvan & Ahez (Alexis Morvan-Rosius, chanteur de Rennes et le groupe vocal féminin de Carhaix, en Bretagne). Le quatuor composé d'Alvan / Alexis Morvan-Rosius, Marine Lavigne, Sterenn Diridollou et Sterenn Le Guillou, va interpréter sa chanson Fulenn, lors de la finale diffusée ce samedi 14 mai 2022 sur France 2. Un titre dont les paroles sont en breton. Et ça, ça ne passe pas pour certains internautes, qui estiment que les candidats français devraient chanter dans la langue de Molière pour faire rayonner le français...

Lors d'une interview pour Pure Charts et PRBK, les artistes sont revenus sur les critiques sur la langue bretonne de leur chanson. Alvan a avoué qu'il s'attendait aux attaques sur les paroles de Fulenn, qu'il n'a pas été surpris : "Oui oui c'était sûr ! Quand on a su qu'on était gardé pour les auditions, on s'est dit : 'Imaginez une seule seconde que ce soit des Bretons qui représentent la France !'. Forcément, ça allait faire parler. On a imaginé tout de suite les gros titres : 'Oh la la, scandale, des Bretons représentent la France en breton !'. Nous, ça nous fait marrer en vrai".