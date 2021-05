Eurovision 2021 : le chanteur du groupe italien accusé d'avoir consommé de la drogue, il dément

Un test de dépistage prévu

Malgré ce démenti, les organisateurs de l'Eurovision 2021 ont pris la décision de faire passer un test de dépistage au membre de Maneskin : "Le groupe a fermement démenti les allégations d'usage de drogues et le chanteur en question passera un test de dépistage volontaire après son arrivée chez lui. Cela leur a été demandé hier soir, mais n'a pas pu être immédiatement organisé par l'UER. Le groupe, leur direction et le chef de délégation nous ont informés qu'aucune drogue n'était présente dans la salle verte et ont expliqué qu'un verre était cassé à leur table et que le chanteur était en train de nettoyer. L'UER peut confirmer que du verre brisé a bien été trouvé après une vérification sur place", ont-ils expliqué dans un communiqué.

"Nous n'avons rien à cacher"

De son côté, le groupe italien a une nouvelle fois réagi aux graves accusations via son compte Instagram : "Nous sommes très choqués que certains disent que Damiano se drogue. Nous sommes CONTRE les drogues et nous n'avons jamais pris de cocaïne. Nous sommes prêts à nous faire tester car nous n'avons rien à cacher." En attendant le résultat, sachez que la disqualification des gagnants n'est pas envisagée : "Quel que soit le résultat du test, la France n'a pas du tout l'intention de déposer une réclamation", a expliqué Delphine Ernotte, la patronne de France Télévisions en charge de la délégation tricolore et l'Union européenne de Radiotélévision (UER), au Parisien.