Alix (Les Princes de l'amour 8) et Kellyn, une bagarre en off ? L'ex de Bastos balance

Kellyn aura rencontré pas mal de problèmes dans Les Princes et les princesses de l'amour 4, notamment à cause de sa liaison avec Bastos à l'hôtel avant de rentrer dans l'aventure. Une info que les deux candidats ont décidé de cacher en début d'aventure et qui a provoqué le départ de l'ex d'Anthony Alcaraz. À cause de ce mensonge, Bastien Grimal et Kellyn se sont mis pas mal de monde à dos, notamment Alix : des gros clashs ont d'ailleurs éclaté entre eux en in et... en off.

Alix VS Kellyn, "c'est parti très loin"

Au cours d'une interview avec Sam Zirah, l'ex-candidate de 10 couples parfaits 4 a confié avoir failli en venir aux mains avec Alix lors d'une grosse dispute : "J'ai eu une bonne altercation avec elle le troisième jour pour une histoire complètement tirée par les cheveux. En gros, Mathias venait d'arriver. Tout le monde parlait de lui dans le van, on a eu un débrief avec une GoPro. Je leur ai dit 'le pauvre il est stressé, détendez-vous'. Et le soir, très tard, Mathias a dit 'apparemment, Kellyn m'a défendu' et Alix a fait 'non, t'es un menteuse, t'as fait que le descendre'. Dieu merci, il y avait la GoPro (...) Cette nuit-là, on aurait pu en venir aux mains, c'est parti très loin."

"Elle avait énormément de pouvoir dans ce tournage"

Kellyn a ensuite balancé que l'ex-candidate des Marseillais aux Caraïbes serait à l'origine de son élimination des Princes de l'amour 8 : "Alix a appelé l'Agence pour dire 'je veux que Kellyn soit remplacée par Sara'. Du coup, ils m'ont fait partir. Je ne vais pas mal parler d'elle, elle sait tout ce que je pense d'elle. Ce n'est pas mauvais qu'elle ait le pouvoir sur le show, ça c'est un problème de la production (...) Elle avait énormément de pouvoir dans ce tournage, elle sortait un peu quand elle voulait (...) Ils lui ont payé ce qu'elle voulait. Ils lui ont dit 'on te veut' et elle leur a répondu 'vous m'avez voulu, maintenant il faudra accepter ce que je veux'."

L'ex-girlfriend de Bastos est aussi revenue sur son coup de gueule après les accusations d'Alix sur Nicolas (ex-prétendant dans l'émission de W9) et elle : "Forcément, Alix annonce une bombe me concernant (...) Tu ne peux pas te permettre de parler de mon palmarès alors que si on compare nos deux palmarès, je ne pense pas qu'ils soient équitables car je sais avec combien de personnes j'ai couché. Tu ne peux pas te permettre de juger juste par respect et sachant ce que tu as fait aussi. Tu es une personne exposée qui a fait certaines choses et aujourd'hui, tu veux te faire passer pour Marie Thérèse."