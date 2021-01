Kellyn (Les Princes) répond cash aux accusations d'Alix : "Arrêtez de raconter des conneries"

L'aventure de Kellyn dans Les Princes et les princesses de l'amour 4 aura été mouvementée entre la révélation de sa relation sexuelle avec Bastos, la découverte du mensonge de son prétendant Marc (il était en couple à l'extérieur) ou encore son élimination à cause de son manque de sincérité. C'est donc célibataire que l'ex d'Anthony Alcaraz est repartie de l'émission de W9, mais elle a fait son grand retour, pas vraiment comme on l'aurait imaginé.

"Il ne s'est jamais rien passé avec Nicolas"

Kellyn s'est de nouveau retrouvée à l'origine d'un problème, sans être présente dans la villa. Que s'est-il passé ? Alix a confié avoir reçu des messages en off pour lui balancer que son ancien prétendant Nicolas, éliminé de la compétition, serait parti rejoindre l'ex de Bastos à l'hôtel. Cette info a eu l'effet d'une bombe, mais elle a surtout valu à Kellyn de recevoir encore des critiques et des reproches.

Face à la diffusion de cet épisode des Princes et les princesses de l'amour 4, la candidate a pris la parole sur les réseaux sociaux pour donner sa version et démentir les accusations d'Alix : "Il ne s'est jamais rien passé avec Nico. C'est comme mon grand frère. Le seul truc qui s'est passé, c'est que je l'ai vu à la villa prod, mais on ne pouvait pas se parler. On a donc mangé ensemble le soir, c'est le seul truc qui s'est passé. Je ne sais pas si les gens sont frustrés, de faire des histoires dans cette villa. Jamais de la vie il s'est passé quoique ce soit avec Nico."

"Je n'en peux plus de ces gens frustrés"

Kellyn s'est ensuite indirectement adressée à l'ex de Benjamin Samat : "Je n'en peux plus de ces gens frustrés, qui sont obligés de faire des histoires et de dénigrer les gens pour se sentir mieux. Ca n'a jamais été mes convictions dans la vie et ça ne le sera jamais. J'ai morflé cette année avec ce genre de personnes (...) Je n'en peux plus d'être accusée à tort, d'être pointée du doigt comme une meuf qui a fait un crime."

Elle poursuit : "Je suis face à des gens de 30 ans, voire plus, incapables de se mêler de leurs affaires, d'être objectif et d'avoir de l'auto-critique. Laissez-moi tranquille et arrêtez de raconter des conneries sur moi. Franchement, je n'en peux plus de vos tronches."