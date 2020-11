After - Chapitre 2, Mulan, Wonder Woman 1984 : top 8 des films à voir en décembre 2020

Le Blues de Ma Rainey

Sa mort a été un choc pour tous : en août, on apprenait le décès de Chadwick Boseman, la star de Black Panther, des suites d'un cancer qu'il avait caché au grand public. L'acteur avait tourné avant sa mort le film Le Blues de Ma Rainey où il donne la réplique à Viola Davis et qui pourrait bien lui valoir une nomination aux Oscars si on en croit la presse spécialisée. Adapté de la pièce de théâtre de 1982, le film met en scène la vie de la (vraie) chanteuse de blues Ma Rainey qui, dans les années 20, travaille sur un nouvel album. Mais entre l'artiste, son manager et ses musiciens, les tensions vont monter. Chadwick Boseman incarne Levee, un trompettiste.

Date de sortie : le 18 décembre sur Netflix.

Mandibules

Après quelques incertitudes - toujours à cause de la Covid-19 - Mandibules sortira bien au cinéma en décembre. Réalisé par Quentin Dupieux (aussi connu sous le pseudo Mr Oizo dans la musique), le film raconte l'histoire de Manu et de son ami Jean-Gab qui vont avoir une idée WTF : dresser une mouche géante pour gagner un max d'argent. Côté casting, on retrouve le duo Palmashow, David Marsais et Grégoire Ludig, ainsi que Adèle Exarchopoulos et même Roméo Elvis.

Date de sortie : le 16 décembre 2020 au cinéma (sous réserve de la réouverture des salles)

Mank

On termine avec un autre film qui devrait faire parler pour les Oscars. Après avoir produit la série Mindhunter (non, une saison 3 n'est pas au programme), David Fincher réalise le film Mank, un biopic en noir et blanc centré sur Herman Jacob Mankiewicz, scénariste du film culte Citizen Kane ou encore du Magicien d'Oz. Le scénario a été écrit par Jack Fincher, le père du réalisateur dans les années 90. Côté casting, Gary Oldman incarne Herman J. Mankiewicz et on retrouve aussi Amanda Seyfried, Lily Collins ou bien Tom Burke dans le rôle d'Orson Welles, l'autre co-scénariste de Citizen Kane.

Date de sortie : le 4 décembre sur Netflix.