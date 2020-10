The Prom : la bande-annonce délirante de la comédie musicale de Netflix signée Ryan Murphy

The Prom de Ryan Murphy : un casting de rêve

Préparez-vous à une nouvelle création signée Ryan Murphy sur Netflix. Après Glee, American Horror Story, The Politician, Hollywood ou encore Ratched, il ne s'agira pas d'une série cette fois, mais d'un film. Une comédie musicale plus exactement. Appelée The Prom, elle sera dispo à partir du 11 décembre 2020 sur Netflix et clairement, elle vend du rêve. Dans la bande-annonce qui a été dévoilée ce jeudi 22 octobre 2020, vous pouvez y découvrir un casting 5 étoiles : Meryl Streep, Nicole Kidman, James Corden, Kerry Washington...

Meryl Streep retrouve ainsi Nicole Kidman après s'être données la réplique dans la série Big Little Lies. En plus des deux actrices oscarisées, il y a donc aussi la comédienne Kerry Washington (Scandal, Little Fires Everywhere, Django Unchained). Sans oublier l'animateur James Corden, connu pour son Carpool Karaoke et son Late Show, qui rappelle ainsi qu'il a également un sacré talent d'acteur (il avait d'ailleurs obtenu un Tony Award pour la pièce One Man, Two Guvnors).

Mais ce sera aussi l'occasion de (re)découvrir des jeunes talents montants à Hollywood avec Jo Ellen Pellman, vue dans La fabuleuse Mme Maisel et The Deuce, et Ariana DeBose qui est au casting du remake de West Side Story par Steven Spielberg avec Ansel Elgort.

Une histoire touchante

En plus du casting, l'histoire de The Prom aussi donne envie ! D'un côté, vous suivrez Emma Nolan (Jo Ellen Pellman), une lycéenne qui vit dans l'Indiana. L'ado a interdiction de venir au bal de fin d'année avec sa petite amie Alyssa (Ariana DeBose) à cause de la responsable de l'association des parents d'élèves (Kerry Washington). D'un autre côté, Dee Dee Allen (Meryl Streep), Barry Glickman (James Corden) Angie (Nicole Kidman) et Trent (Andrew Rannells) sont des stars de Broadway sur le déclin. Ils ont alors une idée : aider Emma la lycéenne à réaliser son rêve d'emmener sa girlfriend au bal de promo, tout en redorant leur image et en donnant un coup de boost à leur carrière. Mais en militant pour de mauvaises raisons, même si c'est pour une bonne cause, ils vont avoir des surprises...