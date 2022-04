A travers ma fenêtre 2 : le tournage est lancé, 3 nouveaux acteurs annoncés

Après A tous les garçons que j'ai aimés et The Kissing Booth, Netflix dévoilait en février dernier sa nouvelle comédie romantique pour ados : A travers ma fenêtre. Bon, cette adaptation des romans d'Ariana Godoy était quand même beaucoup plus sexy que les sagas avec Noah Centineo et Jacob Elordi. Sexy mais aussi gênante parfois. Bref, le succès était évidemment au rendez-vous et la plateforme a confirmé deux suites. Contrairement aux romans, on y retrouvera toujours les deux héros Ares et Raquel, joués par Julio Peña et Clara Galle.

Le tournage d'A travers ma fenêtre 2 est lancé

C'est sur le compte Twitter de Netflix Espagne qu'on a appris la mise en production de la suite de A travers ma fenêtre. Contrairement au 2ème roman d'Ariana Godoy, intitulé A través de ti en VO, ce deuxième film s'intitulera A través del mar (que l'on peut traduire par À travers la mer en français). La plateforme l'a annoncé avec une vidéo mais aussi une photo du casting de ce 2ème volet. Pour cette suite, les scénaristes ont décidé de continuer l'histoire de Raquel et d'Ares alors que le 2ème livre de la trilogie littéraire est dédié à Artémis, le frère aîné du héros.