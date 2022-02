A travers ma fenêtre (Netflix) : les acteurs ont kiffé les scènes de sexe, ils se confient

L'actrice a même préféré tourner les scènes de sexe qu'une scène où son partenaire entre par effraction dans sa chambre. Ils sont partis en fou rire : "Quand il se faufile dans la pièce, c'était censé être très tendu, mais nous ne pouvions pas nous empêcher de rire. Le directeur a dû intervenir et remettre de l'ordre".

"Je suis une personne très pudique" avoue Julio Peña (Ares)

Julio Peña qui joue le beau gosse Ares (qui a failli être joué par un autre acteur) a de son côté indiqué à Esquire : "Je suis une personne très pudique. Les scènes de sexe... On n'est pas toujours obligé de faire ça dans son métier. Et ce film en avait beaucoup. Vraiment énormément". "Mais ce que j'ai aimé, c'est que le réalisateur m'a toujours donné une grande tranquillité d'esprit dès le début, car il insistait sur le fait que nous allions faire quelque chose de beau. Et ça a été comme ça" a-t-il déclaré, "J'adore le film, je le trouve magnifique dans ce sens. Par exemple, ces scènes où nous sommes nus et enlacés après un moment de sexe, je trouve ça très beau".

>> QUIZ spécial scènes de sexe : doublures ou pas doublures pour ces films et séries ? <<

Pour tourner ces séquences ultra sexy, Clara Galle et Julio Peña ont eu une coach d'intimité : "Au cours des 4 semaines précédant le tournage, nous avons eu des répétitions avec la coach des scènes intimes, Miriam, c'est merveilleux que cette figure existe. Chaque fois que nous avions une scène de sexe, elle était là, et elle et le réalisateur s'assuraient que c'était esthétiquement plaisant, que cela reflétait le plaisir, la douleur de la première fois, les baisers...".