A travers ma fenêtre (Netflix) : Ares a failli être joué par un autre autre acteur du film

Le rôle le plus compliqué à caster

Si Raquel et Ares sont les deux héros, ce ne sont pas pour ces deux personnages que l'équipe a le plus galéré à trouver un acteur à la hauteur mais pour... Yoshi. "Le plus difficile pour moi était de trouver Yoshi. Je savais que c'était un personnage qui devait être amusant mais aussi attirant car c'est un possible rival d'Ares. (...) Je me souviens que quand Guillermo Lasheras a auditionné, j'ai tout de suite pensé : 'C'est bon, on l'a'" s'est souvenu Marçal Forès, le réalisateur, toujours dans une interview pour SensaCiné.