After - Chapitre 3 : des scènes de sexe compliquées à tourner ? Les acteurs se confient

L'été s'apprête à prendre fin, mais les températures devraient rester élevées ces prochaines semaines. Non, cela n'aura rien à voir avec le dérèglement climatique actuel, ça sera simplement lié à la sortie du film After - Chapitre 3 (After We Fell en VO), toujours porté par Josephine Langford et Hero Fiennes Tiffin. Comme on a récemment pu le découvrir dans la bande-annonce, quand les personnages ne seront pas en train de se déchirer, ils profiteront de leur temps libre pour faire de nombreuses galipettes sous la couette (ou dans la piscine).

Des scènes de sexe toujours utiles...

Pourtant, attention. Là où les fans sont déjà prêts à être émoustillés devant leurs écrans, Castille Landon (la réalisatrice) l'a confié à Sensacine, ces nouvelles scènes de sexe ne seront pas gratuites. Autrement dit, ne vous attendez pas à voir Hardin se balader torse-nu toutes les 3 minutes et à découvrir le livre du Kamasutra déposé sur la table de chevet de Tessa.

Au contraire, il était hors de question d'utiliser le sexe comme argument principal dans ce film. Tout devait avoir un sens, "Quand on réfléchit à l'histoire au sens large, l'important est de trouver pourquoi une telle scène de sexe doit prendre place ici. Ca ne doit jamais être motivé par une pensée en mode "on a besoin d'une scène de sexe toutes les 30 minutes". Il y a toujours une raison à ça. Il doit toujours y avoir une couche émotionnelle."

... et préparer avant le tournage

Une réflexion qui peut surprendre quand on sait que la promo joue à l'inverse sur le côté sexy de cet univers, mais qui se révèle pourtant cruciale. Castille Landon l'a rappelé, c'est en apportant du sens à ces scènes que les acteurs peuvent être libérés lors du tournage, "Les comédiens doivent pouvoir comprendre ce que l'on veut apporter avec ces scènes. On ne doit pas leur donner cette impression que "Allez, c'est un nouveau jour. Déshabillez-vous encore et on filme ça". Ils veulent comprendre l'importance de ces séquences".

Et afin de les motiver et les embarquer dans une telle aventure, tout est toujours préparé en amont pour leur offrir le meilleur confort possible. "Avant le tournage, on a déjà répété la mise en scène de ces scènes de sexe, la chorégraphie de l'ensemble. On est aidé par un coordonnateur de l'intimité, a révélé la réalisatrice. Et à la moindre question, on est toujours ouvert à un dialogue afin de permettre aux acteurs de se sentir à l'aise et que tout soit fait d'une façon professionnelle. C'est comme ça qu'on approche ces moments."

Les acteurs d'After à l'aise avec les scènes de sexe ?

Un travail efficace ? Absolument. Là où les scènes de sexe ne sont jamais les plus évidentes à tourner pour n'importe quel acteur, Josephine Langford a confessé être désormais à l'aise avec ces séquences, "J'ai vraiment l'impression de tourner une simple scène normale maintenant". Selon elle, quand les moyens sont mis en place sur les plateaux, la gêne ou le malaise s'effacent rapidement au profit de l'action, "Au final, la chose la plus importante c'est probablement le confort et d'avoir le temps nécessaire pour tourner ces scènes. Ne pas avoir à se précipiter."

Un avis partagé par Hero Fiennes Tiffin, qui n'a pas caché avoir beaucoup évolué à travers cette saga. "Peut-être qu'au début je pouvais être anxieux à force d'anticiper la scène, je pouvais y penser et être nerveux pendant une semaine avant le tournage, a-t-il ainsi confié. Mais maintenant, après 4 films, comme l'a dit Josephine, j'ai vraiment le sentiment de tourner une simple scène. On a eu beaucoup d'occasions de s'entrainer avant afin de les rendre confortables et avec les années on a vraiment appris à gérer ça."

After - Chapitre 3 sortira prochainement sur Amazon Prime Video en France.