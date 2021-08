After - Chapitre 3 : une scène du film dévoilée, avec Tessa, Hardin et Landon

Dans cette séquence issue d'After - Chapitre 3, Landon (Chance Perdomo) demande à sa meilleure amie Tessa si elle a déjà trouvé un appartement à Seattle. Car pour rappel, l'héroïne part vivre là-bas et va donc devoir déménager. Tessa lui répond que non, elle n'a toujours pas trouvé un endroit où loger. Son BFF lui dit qu'elle va lui manquer car il se doute qu'elle aura beaucoup moins de temps à lui accorder, à lui mais aussi à Hardin. Mais avant qu'il ne prononce le nom du boyfriend de Tessa, Hardin débarque.

Et clairement, il a entendu leur conversation et n'est pas content de savoir que non seulement sa copine Tessa sera loin de lui mais qu'elle peut éventuellement manquer de temps pour lui donner des nouvelles. Hardin demande même à sa girlfriend si elle a quelque chose à lui dire ou s'il doit demander à Landon qui a l'air beaucoup plus informé que lui. Ambiance...

Le couple Tessa et Hardin, plus que jamais mis à l'épreuve dans le 3ème film

Une scène inédite qui confirme que Tessa et Hardin vont se déchirer dans After - Chapitre 3, comme le laisser entendre la bande-annonce qui montrait du sexe et des disputes. En même temps pour rappel, le synopsis du 3ème film prévenait : "Tessa entame un nouveau chapitre de sa vie, mais alors qu'elle se prépare à emménager à Seattle pour son job de rêves, la jalousie et le comportement imprévisible d'Hardin s'intensifient et menacent leur relation. La situation se complique davantage lorsque le père de Tessa fait son retour et que des révélations choquantes sur la famille d'Hardin surgissent. Tessa et Hardin vont alors devoir décider si leur amour vaut la peine de se battre ou s'il est temps pour eux de prendre des chemins différents".

Et si certains se demandent pourquoi Landon est interprété par Chance Perdomo (Ambrose Spellman dans Les Nouvelles aventures de Sabrina sur Netflix) et non plus par Shane Paul McGhie, c'est parce que 5 acteurs ont quitté le casting d'After pour les tournages des 2 derniers volets de la franchise. Ainsi, il y a aussi Arielle Kebbel (The Vampire Diaries) qui joue Kimberly à la place de Candice King, Stephen Moyer (True Blood) qui remplace Charlie Weber dans le rôle de Christian Vance, Mira Sorvino (Hollywood sur Netflix) qui prend la suite de Selma Blair pour jouer Carol Young et Carter Jenkins (Famous in Love avec Bella Thorne) qui arrive pour incarner Robert.