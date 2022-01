QUIZ spécial scènes de sexe : doublures ou pas doublures pour ces films et séries ?

Le casting de La Chronique des Bridgerton se confie sur les coulisses en interview vidéo pour PRBK. QUIZ spécial scènes de sexe : doublures ou pas doublures ?

Dans les films et les séries, il y a des fois des scènes de sexe. Surtout dans des sagas Cinquante Nuances de Grey et After, ou dans des séries comme La Chronique des Bridgerton, Sex/Life, Elite ou encore Outlander. Mais les acteurs et les actrices ont-ils tourné ces scènes intimes ou ont-ils et elles fait appel à des doublures ? Dakota Johnson et Jamie Dornan ont-ils vraiment montré leurs fesses ? Hero Fiennes-Tiffin et Josephine Langford ont-ils vraiment joué nus ensemble ? Sam Heughan et Caitriona Balfe ont-ils vraiment tombé la chemise et le bas ? Fais notre quiz doublures ou pas doublures dans les scènes de sexe pour la savoir !

QUIZ scènes de sexe : doublures ou pas doublures ? Est-ce qu'il y a des doublures pour les scènes de sexe dans La Chronique des Bridgerton ? Est-ce qu'il y a des doublures pour les scènes de sexe dans Elite ? Est-ce qu'il y a des doublures pour les scènes de sexe dans la saga Cinquante nuances de Grey ? Est-ce qu'il y a des doublures pour les scènes de sexe dans la saga After ? Est-ce qu'il y a des doublures pour les scènes de sexe dans Sex/Life ? Est-ce qu'il y a des doublures pour les scènes de sexe dans la saga Twilight ? Est-ce qu'il y a des doublures pour les scènes de sexe dans Game of Thrones ? Est-ce qu'il y a des doublures pour les scènes de sexe dans Outlander ? Est-ce qu'il y a des doublures pour les scènes de sexe dans Euphoria ? Tu n'as visiblement pas l'œil pour voir quand il y a des doublures... Tu sais reconnaître quand il y a des doublures, mais tu n'es pas non plus un(e) expert(e) en coulisses de scènes de sexe. Bravo, t'es vraiment calé(e) dans les coulisses des scènes de sexe !