A travers ma fenêtre 2 : une suite à venir ? Les acteurs sont déjà prêts (mais elle pourrait être très différente)

Adapté du livre d'Ariana Godoy, A travers ma fenêtre va-t-il avoir droit à un 2ème volet sur Netflix ? Le film espagnol façon After avec Julio Peña et Clara Galle squatte le top 10 des programmes les plus vus sur la plateforme en France et dans le monde. Bonne nouvelle : les acteurs sont prêts pour une suite. Mauvaise nouvelle : elle pourrait être différente et centrée sur d'autres personnages. On vous explique.