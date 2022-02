A travers ma fenêtre (Netlix): Julio Peña (Ares) en kiff sur Clara Galle (Raquel) pour de vrai ?

A travers ma fenêtre sur Netflix : "Nous avons une relation physique très facile" avoue Julio Peña (Ares)

Sur Netflix, le film A travers ma fenêtre (A través de mi ventana en VO en espagnol et Through My Window en anglais) est un hit ! Ultra hot comme la saga After, le film met en scène le riche BG Ares (incarné par Julio Peña), qui tombe sous le charme de sa timide voisine Raquel (jouée par Clara Galle). Et si les acteurs ont avoué avoir kiffé tourner les nombreuses scènes de sexe, il semble que dans la vraie vie le comédien soit en kiff sur sa partenaire à l'écran.

"Vous devez avoir atteint un très haut niveau de complicité avec Clara, non ?" a demandé un journaliste du magazine Esquire espagnol à Julio Peña, qui a failli ne pas avoir le rôle. Et le héros de la teen romance A travers ma fenêtre a en effet déclaré : "Oui, le premier jour où nous nous sommes rencontrés, nous étions presque en train de nous embrasser (rires)".

"Ma relation avec Clara est incroyable" a-t-il ajouté, "Nous avons une relation physique très facile, parce qu'au bout du compte, nous avons atteint un point où nous ne sommes plus aussi timides l'un envers l'autre, nous n'avons plus honte de rien". Serait-il tombé amoureux de l'actrice à force de jouer deux ados qui s'aiment à la folie ?

"Cette fille est vraiment cool", "nous nous aimons beaucoup" : Julio Peña (Ares) en kiff sur Clara Galle (Raquel) ?

L'acteur a ajouté à propos de sa relation avec Clara Galle : "Je suis très reconnaissant que nous ayons vécu cela ensemble, en nous soutenant mutuellement". "Nous nous entendons très bien, nous nous aimons beaucoup et cela nous permet de travailler très bien. C'est un plaisir de s'accompagner mutuellement dans un tel projet" a-t-il aussi déclaré.

En plus de n'avoir aucun problème à se toucher physiquement et de s'apprécier, Julio Peña a confié avoir des points communs avec Clara Galle : "Nous sommes très semblables. Il y a eu un moment où je me suis dit 'cette fille est vraiment cool' : le premier jour où nous sommes allés à Barcelone pour répéter, nous sommes tous les deux montés dans le train avec d'énormes tee-shirts, des survêtements, des sweats et des baskets, nos sacs à dos... Nous étions pareils".

Sauf que Clara Galle serait peut-être en couple avec Albert Salazar, qu'elle embrasse sur une photo de son compte Instagram. Mais Clara Galle a aussi embrassé Julio Peña sur un red carpet.