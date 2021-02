A tous les garçons que j'ai aimés 3 : Lana Condor (Lara Jean) donne son avis sur la fin de la saga

"J'ai eu une conversation avec le réalisateur à propos du dernier plan du film"

Si vous ne voulez pas vous faire spoiler la fin d'A tous les garçons que j'ai aimés 3 (À tous les garçons : Pour toujours et à jamais), ne lisez pas cet article ! Alors que nous vous donnions des secrets sur le 3ème film de la saga Netflix, Lana Condor qui joue Lara Jean Covey a donné son avis sur la fin du dernier volet à Entertainment Weekly. "Je suis très heureuse" de la fin a avoué celle qui donne la réplique à Noah Centineo, qui incarne Peter Kavinsky.

"J'ai eu une conversation avec le réalisateur Michael (Michael Fimognari, ndlr) à propos du dernier plan du film" a ainsi expliqué Lana Condor, en parlant de l'ultime scène d'A tous les garçons que j'ai aimés 3. Lara Jean s'y dévoile avec une nouvelle coupe de cheveux, dans son appartement à New York, regardant par la fenêtre sa nouvelle vie qui s'offre à elle. "C'était si important pour lui que ça montre Lara Jean dans ce nouveau monde, il voulait s'assurer que la fin était du genre : 'C'est une femme maintenant et elle peut sortir et faire tout ce qu'elle veut et réaliser tout ce qu'elle veut'" a-t-elle précisé, parce que "cette fille avait tellement peur de parler de ses sentiments à qui que ce soit et maintenant la voir à la fin dans cette grande ville et personne d'autre n'est là, c'était si important pour Michael et pour moi".

Parce que oui, Lara Jean et Peter sont enfin en couple dans ce 3ème film de la franchise, mais ce n'est pas le plus important. "Je suis très reconnaissante qu'ils lui aient rendu son dû en tant que jeune femme. C'est quelque chose que je préconisais, je me disais : 'Écoutez, l'amour, c'est génial, mais j'ai vraiment besoin que ce film parle de Lara Jean qui devient la femme que je sais qu'elle peut être'. Je veux qu'elle grandisse, qu'elle occupe pleinement son espace et qu'elle soit prête pour ce monde" a souligné Lana Condor, "Et tout le monde était à bord et ils le voulaient aussi, donc je suis contente de la façon dont ça s'est terminé".

Lana Condor avoue que c'est dur de dire au revoir à Lara Jean

Lana Condor, qui avait dévoilé une première scène d'A tous les garçons que j'ai aimés 3 avec Noah Centineo dans une vidéo sur YouTube a aussi évoqué son dernier jour de tournage, qui s'est déroulé en Corée. "C'était le jour le plus dur" a révélé l'actrice, qui doit dire au revoir à l'héroïne Lara Jean. "Mais je ne pense pas que ça me touchera avant la sortie du film. J'ai l'impression d'avoir fait la paix avec cette fin, quelque chose qui a pris une grande partie de ma vie, mais je ne pense pas qu'elle va me toucher avant la sortie du film et là par contre je vais pleurer pendant des jours" a-t-elle confié.

L'actrice serait même prête à reprendre le rôle pour un 4ème film, même si ce n'est pas encore prévu. Pour rappel, les livres de Jenny Han dont sont tirés les films ont tous été adaptés. Donc si un 4ème film se fait, ce serait sans livre (à moins que l'écrivaine prévoie une suite surprise). En tout cas, maintenant que Lara Jean vit à New York, ville connue pour ses nombreuses comédies romantiques, ce ne serait pas si mal de savoir ce qui se passe ensuite entre les deux amoureux.