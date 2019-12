13 Reasons Why, La Casa de Papel... les 10 moments les plus idiots dans les séries en 2019

Attention, cet article contient des spoilers sur : 13 Reasons Why, La Casa de Papel, Riverdale, Grey's Anatomy, The Big Bang Theory, Insatiable, Dynastie, Elite et The Walking Dead.

Toute l'intrigue autour de la rédemption de Bryce dans 13 Reasons Why

On avait de l'espoir. On s'était dit que, même sans Hannah Baker, 13 Reasons Why avait encore des choses à nous dire. On était même hypés après le premier teaser qui annonçait la mort de Bryce. Sauf qu'au final, la saison 3 de 13 Reasons Why n'était rien d'autre qu'une énorme déception. On aurait pu dire que rien n'allait (c'est le cas) mais on a quand même choisi la chose la plus bête selon nous : toute l'intrigue autour de la "rédemption" de Bryce Walker. Son histoire avec Ani et ce côté : "non mais peut-être en fait il était gentil et pouvait changer", c'était vraiment pas possible...