13 Reasons Why : combien gagnent les acteurs par épisode ?

Bye bye Liberty High School. Clay, Jessica, Justin, Tyler, Tony, Alex, Zach et les autres élèves ont fait leurs adieux dans la saison 4 de 13 Reasons Why disponible depuis le 5 juin dernier sur Netflix. Mais combien ont-ils été payés pour les 4 saisons et surtout pour cette dernière saison ? Personnage principal de la saison 1, Katherine Langford (Hannah Baker) aurait, selon Deadline, empoché 80 000 dollars par épisode. Après la mort de son personnage dans la saison 1, elle a gardé un rôle récurrent dans la saison 2, axée sur le procès.

Le plus gros salaire pour Dylan Minnette (Clay Jensen) ?

Contrairement à elle qui a quitté le show après la saison 2, Dylan Minnette (Clay Jensen) a quant à lui gardé un rôle important dans les 4 saisons, lequel lui aurait rapporté pas mal. S'il gagnait lui aussi 80 000 dollars par épisode pour les saisons 1 et 2, son salaire a plus que doublé pour les deux saisons suivantes puisqu'il aurait négocié 200 000 dollars par épisode ! Avec un revenu de 2 millions de dollars uniquement pour la saison finale, il serait l'acteur le mieux payé du casting !

Le salaire du cast de 13 Reasons Why révélé !

Qu'en est-il des autres acteurs alors ? Combien ont-ils gagné ? Brandon Flynn (Justin Foley), Alisha Boe (Jessica Davis), Christian Navarro (Tony Padilla), Miles Heizer (Alex Standall), Devin Druid (Tyler Down), ou encore Ross Butler (Zach Dempsey) auraient tout de même gagné 150 000 dollars par épisode pour la dernière saison, contre 135 000 pour la 3. Une belle augmentation, sachant qu'ils auraient tous touché entre 20 000 et 60 000 dollars dans les saisons 1 et 2... Un salaire identique à celui de Justin Prentice (Bryce Walker) qui, malgré sa mort dans la saison 3, fait de nombreuses apparitions dans la dernière saison.