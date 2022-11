"Y a des claques qui se perdent" : Sarah Lopez enceinte, le commentaire culottée de son ex Tom Brusse fait hurler les internautes

Les internautes comparent son com à celui de Kevin Guedj pour Carla Moreau

Si Tom Brusse a décidé de supprimer son commentaire, c'est parce qu'il s'est fait défoncer par les internautes. Mais plusieurs d'entre eux ont fait des capture et ont partagé sur Instagram et TikTok. Et beaucoup d'internautes ont fait la comparaison entre la réaction de Tom Brusse à la grossesse de Sarah Lopez, et le commentaire que Kevin Guedj a laissé sous le post de rupture de Carla Moreau.

Ils ont notamment écrit : "Ouais mais c'est le sang quand même... Faut comprendre", "T'es le sang en même temps", "Non mais entre lui et Kevin y'a vraiment des claques qui se perdent c'est pas possible", "Entre Kevin et lui là ça devient juste désespérant" et "Ils aiment bien mettre des petits commentaires les ex !". "Il l'a affichée devant toute la France et il dit que dieu vous bénisse", "Il restera toujours dans la provocation pathétique", "Il a la rage Tom", "Il a grave le seuum surtout" ou encore "Il est dégoûté" ont aussi commenté les internautes.