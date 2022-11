Sarah Lopez enceinte de Gérald après quelques mois de relation : "Je suis enfin comblée de bonheur"

Le monde de la télé-réalité s'agrandit encore. Après la naissance du deuxième fils de Nabilla Benattia et Thomas Vergara et celle du petit Andrea de Maddy Burciaga et Benjamin Samat, d'autres stars du petit écran vont devenir mamans prochainement. C'est le cas de Shanna Kress qui attend un petit garçon après une grossesse compliquée et de Capucine Anav qui va avoir une petite fille. Et ce n'est pas tout !

Sarah Lopez annonce être enceinte

Alors qu'elle n'a confirmé sa relation avec son chéri Gérald qu'en juillet dernier, Sarah Lopez a déjà une belle nouvelle : à 31 ans, elle est enceinte de son premier enfant. C'est sur Instagram que l'ex-candidate de Secret Story, Les Anges, 10 couples parfaits 5 et La Bataille des clans a dévoilé sa grossesse avec une photo 100% mignonne en compagnie de son amoureux. "Dans mon ventre se cache encore pour quelques mois, la plus belle des surprises. Avec Gérald, nous avions hâte de vous annoncer cette grossesse qui me rend si heureuse. Vous le savez bien, j'en ai toujours rêvé ! À 31 ans, je suis enfin comblée de bonheur." écrit Sarah qui ajoute : "Cette nouvelle histoire qui s'écrit jour après jour, c'est évidemment celle de Gérald et moi-même mais c'est aussi la vôtre, vous êtes comme je l'ai déjà dit à plusieurs reprises : ma deuxième famille."