Maddy Burciaga maman : découvrez le prénom et le visage de son premier enfant avec Benjamin Samat

Nouveau bébé du côté des Marseillais ! Après les enfants de Julien Tanti et Manon Marsault, ceux de Jessica Thivenin et Thibault Garcia ou encore la naissance du bébé de Stéphanie Durant, ce sont Benjamin Samat et Maddy qui viennent d'agrandir leur famille. Le candidat qui a quitté l'émission de W9 et sa chérie ont annoncé la bonne nouvelle sur les réseaux.

Maddy Burciaga et Benjamin Samat sont parents

C'est dans un post Instagram que Maddy Burciaga et Benjamin Samat ont révélé à leurs abonnés qu'ils sont devenus parents pour la première fois ! Le bébé est un petit garçon et le couple a même dévoilé son prénom : Andrea. "30.09.2022 👶🏻 Andrea Samat 👶🏻Les Premières Minutes avec Notre Fils... Le plus beau jour de notre Vie ❤️🙏🏼", ont écrit les heureux parents en légende de deux photos sur lesquelles on découvre le visage du nouveau-né.