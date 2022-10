Sarah Lopez enceinte de son premier enfant avec son nouveau chéri ?

Sarah Lopez enceinte de son chéri Gerald Martinez ?

Côté vie professionnelle, Sarah Lopez est au casting de La Bataille des Clans sur TFX, en plus de son job d'influenceuse sur les réseaux. Et côté coeur, la candidate de télé-réalité qui est séparée de Tom Brusse (il l'avait larguée en direct de Secret Story espagnol et s'était montré avec une autre femme dans l'émission) est de nouveau en couple. Sarah Lopez est en effet in love et heureuse avec un certain Gerald Martinez, une relation qu'ils ont officialisée en juillet 2022.

Et leur romance serait plus que sérieuse, parce qu'elle serait désormais enceinte de son premier enfant avec son nouveau boyfriend selon @skyresstvr et @mayamo_tv. D'après eux, Sarah Lopez attendrait un bébé. Ils ont même assuré en story Instagram, avec cette phrase affirmative : "Sarah Lopez est enceinte". "Je ne vous donne pas plus de détails de quand etc c'est à elle de dire tout ça lol" ont-ils précisé.