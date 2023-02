"Vieille meuf" : Maeva Ghennam clashe Polska, elle lui répond cash et l'accuse d'arnaques !

Rien ne va plus entre Polska et Maeva Ghennam. Visiblement, la star des Marseillais est très susceptible et ne supporte pas qu'on parle mal d'elle. Récemment dans l'émission AJA, Sam Zirah, accompagné de Polska et Raphaël Pépin, a diffusé la fameuse story de Maeva Ghennam sur laquelle elle se filme en train de faire pipi dans la neige.

Peu après, celle qui a taclé Guillaume Genton a clashé la candidate du Cross en la traitant notamment d'arnaqueuse : "Moi, ma petite soeur, elle regarde les stories de Maeva Ghennam, elle est perdue (...) Il faut être perdu pour regarder les stories de Maeva (...) Maeva a fait une pub d'un truc de bonbons. Ma petite soeur a commandé dessus, et elle s'est fait arnaquer. Donc Maeva, maintenant, rends les sous à ma soeur !"

"Vieille meuf"

Peu après, Maeva a réagi et l'a attaquée en retour. "La vieille meuf de Polska, elle est en train de me clasher sur des vidéos... Cette meuf, elle a eu le seum contre moi, je vous explique hein comme ça je dis tout ce soir, parce qu'une fois, à Dubaï, elle m'a demandé une photo. En fait, quand elle m'a demandé la photo, j'étais occupée. Je lui ai dit 'attends 2 secondes', j'ai fini ce que j'avais à faire, et quand je me suis retournée pour faire la photo avec elle, elle était déjà partie. Elle n'a pas voulu patienter. Je n'allais pas lui courir derrière parce qu'elle m'a demandé une photo", a-t-elle tout d'abord expliqué, avant de conclure : "Depuis ça, elle a fait une vidéo dans laquelle elle a parlé de ça et maintenant, bah elle adore me descendre. Tout ça parce que je n'ai pas fait de photo avec elle".

"Va rembourser toutes les personnes que tu as arnaquées"

Evidemment, l'histoire ne pouvait pas s'arrêter là et Polska a répondu à son tour. "Maeva Ghennam ! Au lieu de dire de la merde sur moi pour essayer de gratter du buzz vu que tu n'en as plus, va rembourser toutes les personnes que tu as arnaquées avec tes placements de produits douteux là !", s'est-elle agacée.

Celle qui s'est fait dézinguer après son passage dans TPMP a ensuite attaqué sa rivale sur son fameux bad buzz, qui a eu lieu après une story sur laquelle elle avait la promo d'une chirurgie esthétique au vagin. "Et aussi, s'il te plait, arrête d'inciter les jeunes filles à se refaire le vagin, c'est super chelou genre".

La guerre est déclarée.