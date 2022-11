"Rarement vu des êtres humains qui avaient l'air aussi bêtes" : Polska et Tootatis détruites par les internautes et Guillaume Genton dans TPMP

Twitter saoulé par le comportement des influenceuses

Différentes remises en place appuyées par Raymond ou Danielle Moreau qui, sans surprise, ont été saluées par le public derrière les chroniqueurs, mais également par les internautes. Il suffit désormais de faire un tour sur Twitter pour découvrir que Polska et Tootatis, qui n'en sont pas à leur coup d'essai niveau buzz, ont tout sauf réussi à gagner de nouveaux abonnés avec cette histoire. Au contraire, les deux stars des réseaux sociaux se sont une nouvelle fois faites massacrer en ligne.

"Tootatis, elle croit elle est en train de dead ça avec ses regards, sauf que c'est gênant", peut-on ainsi lire sur Twitter, tout comme "Mais Tootatis n'a pas de cerveau ou quoi? On lui pose une question, la meuf est incapable de construire une phrase autre que 'je m'en fous et c'est pas bien', on dirait une débile", "La pauvreté du vocabulaire de Tootatis 'j'men fous, m'en fous' ça se voit que c'est impossible d'avoir une discussion avec" ou encore "J'ai rarement vu des êtres humains qui avaient l'air aussi bêtes que Tootatis et Polska sur TPMP, elles ont l'air bêtes mais bêtes je croyais pas que c'était possible".

