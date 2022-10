"Encore une bimbo influenceuse qui va pleurnicher" : venue dans TPMP parler du harcèlement qu'elle subit, l'influenceuse Poupette se fait pourrir... et harceler

Les internautes se moquent de l'influenceuse

Un témoignage là aussi très fort, d'autant plus quand on se rappelle de la tragique affaire autour de la YouTubeuse Mava Chou qui, après des mois de harcèlement, s'était donnée la mort en décembre 2021 à son domicile. Malheureusement, plutôt que de l'écouter, compatir et même lui apporter du soutien, les téléspectateurs ont préféré ironiser sur la situation.

Dès la diffusion de son passage sur TPMP, nombreux sont ceux à s'être moqués de Poupette en remettant en cause son statut et en rappelant qu'elle n'était pas suffisamment connue pour mériter de se plaindre. "Sans déconner, ça s'affiche la bouche ouverte et après ça fait des snap en pleurant, c'est fort ! Y'a du neurone de compète", peut-on lire sur Twitter, tout comme "Mais c'est quoi cette interview ? Jamais vu une interview aussi nulle et sans intérêt. On s'en tape, personne la connaît et y a 0 intérêt" ou encore "C'est qui encore cette poupette. Ça promet, encore une bimbo influenceuse qui va pleurnicher que les réseaux sociaux sont méchants. Qu'elle supprime son compte".

L'empathie à géométrie variable, le concept ridicule des internautes.

Pour rappel, que l'on aime ou non le contenu d'une personne, que l'on trouve ou non que ce qu'elle fait mérite son succès, rien ne légitime du harcèlement. A cet effet, le cyberharcèlement est punissable de 2 ans de prison et 30 000 € d'amende.