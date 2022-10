"Plus je montre de peau, plus je perds de la santé mentale" : Maghla victime de montages porno et menaces, sa nouvelle alerte sur le quotidien des streameuses

"Je perds de la santé mentale"

Et malheureusement, ces contenus et comportements lui sont parfois directement adressés. Que ce soit dans ses messages privés ou dans le chat durant ses lives, il n'est pas rare que certaines personnes lui partagent des choses toujours plus choquantes qui l'empêchent d'ignorer ces phénomènes : "Il y a des dickpics à gogo, mp sales en mode 'jte viole jte baise'. Également des gens des topics au-dessus qui envoient leurs oeuvres ou te disent ce qu'ils font dessus et que ces topics existent".

Une situation qui dure depuis des années - la récente égérie de Yves Saint Laurent a notamment déjà fait un burnout en 2019 notamment causé par ce cyberharcèlement, et qu'elle ne veut plus accepter / laisser passer, tant celle-ci a de plus en plus de conséquences sur sa santé. "Je vous jure que les commentaires en mode 'gngn tu mets des vêtements pour attirer des viewers' JUSTE NON. Plus je montre de peau, plus je perds de la santé mentale, a-t-elle expliqué. Je fais tout pour esquiver ces gens là, ça me dégoûte que des gens viennent bite en main [sur ses lives]".