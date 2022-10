"Si t'appelles les flics je te viole" : la streameuse Shironamie menacée de mort et de viol, elle piège son harceleur et dévoile les messages glaçants

A l'instar de YouTube il y a quelques années, le monde du streaming fait de plus en plus rêver aujourd'hui et de nombreuses personnes tentent l'aventure chaque année. Malheureusement, sans grande surprise, lui aussi est loin d'être rose et possède une face sombre parfois très inquiétante. Quelques jours après les révélations d'Amouranth (6 millions d'abonnés à sa chaîne Twitch) au sujet des violences psychologiques dont elle a longtemps été victime de la part de son mari, c'est au tour de la vidéaste Shironamie (Stacy de son vrai nom) de dévoiler un envers du décor terrifiant.

Les streameuses, victimes quotidien des incels

Avant d'entrer dans le vif du sujet, commençons par de tristes bases : si les streameuses à succès sont moins nombreuses sur Twitch, c'est tout simplement parce qu'il leur faut un mental et un moral blindés, prêts à tout affronter. On peut régulièrement le découvrir, celles-ci sont constamment dévaluées par une grosse partie du public masculin sur la plateforme en raison de leur sexe et de leur physique.

Elles jouent aux jeux vidéo ? On leur rétorque qu'elles ne sont pas à leur place et aucune erreur ne leur est pardonnée. Elles font du stream blabla ? On leur balance qu'elles n'ont rien à dire d'intéressant et qu'elles jouent sur la misère sexuelle d'incels. Elles font partie d'une bande pour un gros concept ? On insinue qu'elles ne sont là que pour leurs corps, les quotas et ce qu'elles "apportent" en coulisses". Une situation aussi ridicule qu'honteuse, très souvent ponctuée par de violents harcèlements en ligne marqués par des insultes et menaces, que ce soit dans leur chat ou sur les réseaux sociaux.

>> "Je veux pouvoir porter des vêtements" : Amouranth donne des nouvelles après les menaces de son mari <<

Shironamie menacée de mort et de viol

Un discours que ne veut bien évidemment jamais entendre cette partie toxique de la communauté du stream, mais que vient pourtant de mettre en lumière Shironamie ce lundi 24 octobre 2022. Elle l'a expliqué sur Twitter, un inconnu - visiblement adepte de son contenu, a réussi à se faire passer pour un livreur et à obtenir son adresse. Très heureux de désormais pouvoir la stalker, il a donc été jusqu'à l'appeler pour la menacer. Pas de chance pour lui, il avait oublié de masquer son numéro, ce qui a permis à la vidéaste d'enregistrer une preuve à son encontre.

Une bonne nouvelle ? Oui, mais non. Peu satisfait de s'être fait avoir par sa propre stupidité, cet inconnu a donc tenté le tout pour le tout en la rappelant afin de l'intimider et la menacer pour éviter qu'elle porte plainte. Un harcèlement qui s'est déroulé en plein live, que Shironamie a pu partager à ses viewers. "T'as pas compris ce que je t'ai dit ? Pourquoi tu fais la poucave comme ça ?, s'est dans un premier temps énervé le harceleur en constatant que la streameuse n'avait aucunement l'intention de se taire sur ses actions. Tu sais ce qu'on fait en Israël aux poucaves ? On les décapite et on les viole." "Je suis un malade mental", a-t-il ensuite balancé.