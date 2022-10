"Je veux pouvoir porter des vêtements" : Amouranth donne des nouvelles après les menaces de son mari

Amouranth parle de son futur sur Twitch

Plus loin, Amouranth n'a pas caché qu'elle avait longtemps pensé qu'elle ne sortirait jamais de cet enfer. Malgré ses plaintes répétées auprès de la police, ces derniers lui auraient régulièrement dit qu'ils ne pouvaient rien faire tant qu'elle n'était pas physiquement touchée. Aussi, à la réaction d'un fan qui lui disait "J'ai toujours pensé que tu étais une girlboss", l'influenceuse a soufflé, "Non, j'étais une simple employée", rappelant au passage qu'elle se contentait de faire ce qu'on lui demandait car elle avait "peur d'une confrontation" avec son mari. Heureusement, tout ceci semble enfin faire partie de l'histoire ancienne, puisqu'elle a expliqué avec excitation : "Maintenant je vais pouvoir être une girlboss."

Et justement, de quoi sera fait son futur sur la plateforme ? Le mystère est total. Tout ce qu'elle souhaite pour le moment, c'est "pouvoir de nouveau avoir des amis, dormir, regarder la télé et pouvoir porter des vêtements". Des envies simples et normales - qui nous prouvent à quel point Kaitlyn Siragusa avait perdu le contrôle de sa vie, qui pourraient la voir s'écarter temporairement d'Internet.

"Je ne sais pas ce que je vais faire. J'espère beaucoup plus de streams animaliers. Ca va me prendre du temps à digérer et je ne sais pas quand et si je reviendrai avec un planning à plein temps, a-t-elle révélé. Pour l'heure, je veux juste y aller doucement, passer du temps avec mes animaux et me sentir humaine à nouveau". Un nouveau chapitre s'ouvre pour la streameuse et on ne peut que lui souhaiter le meilleur.