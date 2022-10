"Il prend un sac en plastique et me dit que ça ira plus vite pour m'étouffer" : une gameuse accuse le streamer Mr WaynZ d'avoir voulu la tuer

Cécilia accuse Mr WaynZ de l'avoir séquestrée, agressée sexuellement et d'avoir tenté de la tuer, ce qu'il dément. La gameuse a commencé à streamer des jeux vidéo en 2014, et a ensuite été approchée par le streamer Mr WaynZ en 2018. La star de Twitch et YouTube lui propose de faire des lives ensemble, ce qu'elle accepte parce qu'il est alors partenaire Twitch et peut booster sa carrière. Un jeu de séduction s'installe. "Ma communauté ne cessait de me répéter que c'était quelqu'un de confiance" raconte-elle dans Le Parisien. "Je le trouvais un peu pressé d'officialiser notre relation, alors qu'on ne s'était même pas rencontrés" a-t-elle précisé, car elle vivait à Tours, en Indre-et-Loire, et lui à Paris. Leur première rencontre physique se fait en décembre 2018, chez lui dans le 19ème arrondissement parisien.

Il se serait montré très jaloux, et même possessif : "Il surveillait mes streams. Il avait demandé à un ami de jouer avec moi pour m'avoir à l'oeil. Il me laissait rarement seule avec ma communauté". A la mi-janvier 2019, ils se voient une troisième fois en vrai, elle vient encore chez lui à Paris. Cécilia refuse de coucher avec lui. N'ayant pas eu de relation sexuelle, "il s'est mis à bouder. Il est parti dormir sur le canapé". Et quand la streameuse se réveille, son téléphone aurait disparu. Elle comprend qu'il lui aurait pris et tout bascule ce 20 janvier 2019. Lorsqu'elle veut quitter l'appartement, il lui aurait barré le chemin et empêchée de sortir.

"Il me dit que personne ne m'entendra"

"Je prends très vite conscience de la gravité de la situation" se souvient Cécilia, "Je me mets en mode survie. Je vais dans son sens, pour ne surtout pas provoquer plus de fureur". Il lui aurait dit qu'il allait se suicider et lui aurait demandé de le tuer. "En réalité, j'étais si paniquée que je n'avais qu'une envie : fuir de là" a-t-elle déclaré, et elle se serait mise à hurler pour alerter les voisins. WaynZ aurait réagi en la ceinturant et lui aurait plaqué une main sur la bouche avant de la faire tomber au sol : "Il me dit que personne ne m'entendra".

Il aurait pris un couteau de cuisine et lui aurait dit de "le planter avec" si elle veut sortir. Cécilia aurait frappé son présumé agresseur, il l'aurait alors tirée par les cheveux jusqu'au lit. Et il lui aurait touché la poitrine, les fesses et le sexe. Ensuite, le streamer aurait couvert le nez et la bouche de sa victime présumée et aurait commencé à l'étrangler. "Je m'accroche et j'arrive à respirer entre ses doigts. Puis il prend un sac en plastique et me dit que ça ira plus vite pour m'étouffer. Je me suis vue mourir" a-t-elle indiqué. Elle se serait alors rendue sur le balcon pour hurler : "Au secours, aidez-moi" plusieurs fois. "Là, j'entends quelqu'un crier depuis la rue : Qu'est-ce qui se passe ?", ce sont deux policiers du 2ème district de la police judiciaire (DPJ) de Paris qui passaient par là.

"Il me met la tête dans un oreiller. Je suis dans le noir. Je me suis vue partir"

Cela aurait pu s'arrêter là. C'est ce que croyait Cécilia parce qu'il lui dit qu'il veut bien la laisser partir. "J'ai vraiment cru que c'était terminé. Quelle idiote" s'est-elle rappelée. WaynZ lui aurait dit qu'il lui rendra son téléphone si elle ferme la fenêtre, "mais une fois la fenêtre refermée, il me fait un sourire de psychopathe et me dit : Tu ne sortiras jamais". Il aurait alors recommencé à tenter de la tuer en l'étouffant : "Il me met la tête dans un oreiller. Je suis dans le noir. Je me suis vue partir". Elle tombe inconsciente puis se réveille et l'aurait vu toujours sur elle, essayant de l'étrangler avec ses deux mains. Et là, elle entend taper à la porte. Ce sont les policiers du 2e district de la police judiciaire, avec des policiers en renfort.

"Je croyais que c'étaient les voisins. Je me suis dit : C'est dommage qu'ils arrivent trop tard, au moment où je meurs. J'étais à bout de forces, et je n'avais plus aucun appui pour me débattre" a-t-elle avoué. Les policiers tentent de défoncer la porte, alors WaynZ finit par leur ouvrir. "Une policière découvre Cécilia sur le balcon, terrorisée, le visage congestionné, avec des traces de strangulation visibles au niveau du cou" écrit le média. Elle est emmenée à l'hôpital et porte plainte le soir même.

WaynZ a été placé en garde à vue puis mis en examen pour tentative de meurtre, séquestration et agression sexuelle. "J'ai vu que WaynZ avait tweeté juste après sa garde à vue, pour prévenir ses fans que, s'il avait été absent, c'était parce qu'il avait été malade. Je crois que c'est la première fois de ma vie que j'ai ressenti une telle haine" a précisé Cécilia. Il est aussi accusé d'avoir violé, violenté et séquestré au moins 3 autres femmes. Il conteste les versions des victimes présumées et sera jugé devant la cour d'assises de Paris en janvier et février 2023. En attendant, il reste présumé innocent.