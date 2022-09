Bien pire que Jeffrey Dahmer : ce serial killer méconnu a tué au moins 221 personnes (et il pourrait sortir de prison dès l'an prochain)

Né en Colombie et élevé dans un milieu compliqué entre violences domestiques et négligences, Luis Garavito aurait commencé par violer et torturer des mineurs dans les années 80 avant de passer au meurtre dans les années 90. A l'époque, de nombreux enfants adolescents disparaissaient dans les rues de la Colombie mais le climat politique (le pays était alors en proie à une guerre civile depuis des décennies) et l'extrême pauvreté de nombreuses familles ont fait que les autorités ne se sont d'abord pas inquiétées de ces disparitions. De plus, Luis Garavito s'attaquait principalement à des enfants orphelins, faisant la manche ou venant des classes pauvres.

Selon les estimations de la police, celui qui était surnommé La Bestia (La Bête en français) aurait violé et torturé 200 mineurs avant de torturer, mutiler et assassiner 189 autres mineurs, sur une période de 7 ans, entre 1992 et 1999. Il aurait aussi commis plusieurs meurtres dans des pays voisins. C'est le 22 avril 1999 que Luis Garavito a été arrêté par la police après avoir tenté de violer un garçon de 12 ans. En octobre 1999, il a avoué les crimes dont il était soupçonné. Quelques années plus tard, en 2003, il a avoué 23 meurtres de mineurs supplémentaires ainsi que les meurtres de 5 adultes, menant le compte de ses victimes à 221.

Un tueur en série bientôt libéré ?

Mais l'histoire ne s'arrête pas là, et c'est là que c'est encore plus scandaleux. Suite à son procès, Luis Garavito a été condamnée à une peine de 1853 ans (et 9 jours) de prison puisque le système judiciaire colombien prévoyait le cumul des peines (contrairement à la justice française où ce système n'existe pas) à l'époque. Cependant, cette peine a été réduite suite à une décision de la Haute Cour de Bogota, après un changement dans le système judiciaire qui fixe à 40 ans de prison la peine maximale d'emprisonnement. Luis Garavito ayant mené la police aux corps des victimes, sa peine a été réduite à 22 ans.

Le pire dans tout ça ? Alors qu'il est actuellement incarcéré dans la prison de haute sécurité de Valledupar, Luis Garavito pourrait prétendre à une remise en liberté en 2023. Oui, vous avez bien lu ! Une chose qui n'est pas encore faite puisque le gouvernement d'Equateur a demandé son extradition pour plusieurs meurtres commis dans le pays.