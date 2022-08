Xavier Dupont de Ligonnès toujours vivant ? La théorie d'un ami proche

L'affaire passionne les Français depuis plus d'une décennie. Le 21 avril 2011, les corps sans vie d'Agnès Dupont de Ligonnès et ses quatre enfants étaient retrouvés à Nantes, à leur domicile. Le mari et père de famille, Xavier Dupont de Ligonnès est le principal suspect mais n'a plus été aperçu depuis le 15 avril de cette même année, soit il y a 11 ans déjà ! Bien sûr, il y a eu des fausses joies comme en 2019 où un homme suspecté d'être le meurtrier présumé a été arrêté puis relâché (il s'agissait en fait d'un retraité). N'empêche que ce mystère continue d'intriguer et l'enquête réalisée par Society qui sera adaptée en série avait donné des pistes. Chacun a sa théorie et beaucoup pensent qu'il est toujours en vie.

La théorie d'un proche de Xavier Dupont de Ligonnès

Cette fois, c'est un ami proche de Xavier Dupont de Ligonnès qui a donné sa théorie sur ce que devient l'homme. Auteur du livre L'ami impossible qui raconte sa rencontre avec le meurtrier suspecté, Bruno de Stabenrath a évoqué l'affaire dans les colonnes de Point de vue. Et ce dernier est persuadé que son "ami de jeunesse" est bien toujours en vie. Sa théorie ? Xavier Dupont de Ligonnès aurait quitté la France pour se rendre aux Etats-Unis où il vivrait toujours actuellement.

"Il y a sept ans il a été vu aux USA... Je suis certain qu'il est toujours là-bas. Xavier peut rebondir. Il est parti avec pas mal d'argent, en vidant les comptes de sa femme." confie ce dernier qui ajoute : "Il est très malin, très séduisant. Il parle parfaitement anglais et espagnol, il peut donner des cours de français et de mathématiques, séduire une femme...".

Bruno de Stabenrath espère tout de même que l'affaire pourra un jour être résolue. Interrogé sur son souhait, il avoue vouloir "un épilogue, la vérité". "Qu'il ait le courage de se livrer. Je veux l'avoir en face de moi, qu'il me raconte et assume ses actes. Ma plus grande crainte serait qu'il nie. Je rêve de partir à sa recherche." a-t-il expliqué.