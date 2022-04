Xavier Dupont de Ligonnès toujours vivant et accusé à tort ? Sa mère et sa soeur en sont persuadées

Où est caché Xavier Dupont de Ligonnès ? Si la question peut surprendre, onze ans après sa disparition suite à la mort de sa propre famille, elle est pourtant toujours d'actualité selon un cyber-enquêteur, mais également sa soeur. Invité cette semaine de l'émission L'heure du crime (RTL), Stéphane Goldenstein - l'avocat de la mère et la soeur du principal suspect dans cette affaire, a en effet confirmé que ses proches ne croyaient pas en la thèse d'un suicide.

Xavier Dupont de Ligonnès toujours vivant et accusé à tort ?

"Christine est non seulement persuadée que son frère est vivant mais elle est aussi persuadée qu'on ne connait pas la réalité des constatations techniques matérielles", a-t-il déclaré. Selon l'avocat, la famille de l'ancien commercial, soupçonné des meurtres de sa femme et de ses quatre enfants, pense aujourd'hui que la justice tente de réécrire l'histoire pour lui faire porter le chapeau : "Son intime conviction, c'est qu'on ne lui dit pas la vérité, on lui donne une certaine vérité judiciaire mais on ne lui donne pas la vérité originelle".

A ce sujet, Stéphane Goldenstein a rappelé que les moindres éléments supposés être à charge contre Xavier Dupont de Ligonnès n'étaient en rien des preuves de sa culpabilité et seraient au contraire détournés pour influer sur l'enquête et l'opinion publique. "On parle de problèmes financiers, il y en avait, mais il y en a toujours eu. On parle des problèmes d'adultère, mais il y en a toujours eu. On parle des problèmes de relations avec sa femme, mais il y en a toujours eu, a-t-il martelé. On parle des problèmes qu'il aurait pu avoir avec ses enfants, mais il n'y en avait pas".

La justice pointée du doigt par la famille du suspect

Dans ce cas, si Xavier Dupont de Ligonnès n'est donc pas coupable, ni mort, pourquoi n'est-il pas réapparu afin de faciliter cette enquête ? C'est une question à laquelle l'avocat de sa famille n'est toujours pas en mesure de répondre. Mais là encore, alors même que le suspect semble pourtant avoir clairement pris la fuite (il a été repéré pour la dernière fois dans le Var), Stéphane Goldenstein rejette la faute sur la justice.

"Le dossier ne donne pas les clés de réponse", a-t-il notamment déploré, regrettant ainsi les conséquences de ce supposé manque de transparence, "D'abord le mobile qu'on ne comprend toujours pas, la disparition que l'on ne comprend toujours pas, l'endroit où il pourrait se trouver, vivant ou mort, on ne connait pas cette réponse".

Bref, si le mystère autour de ce quintuple assassinat est toujours aussi pesant et que le père de famille reste encore introuvable, 11 ans après les faits, ça ne serait pas la faute de ce dernier mais celui de la justice. Hum.